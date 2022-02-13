Вторгнення РФ і гарантії безпеки: подробиці розмови Зеленського і Байдена

Зеленський подякував Байдену за підтримку і запросив до Києва.
Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Під час розмови, Зеленський запросив свого американського колегу приїхати до Києва.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави зазначив, що цей візит відправить Росії потужний сигнал і допоможе деескалації ситуації.
Зазначається, що в ході бесіди Зеленський подякував Байдену за підтримку. Глава держави запросив президента США відвідати Україну з візитом.
"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, які є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації". - цитує ОП Зеленського.
Що ще обговорювали Зеленський і Байден
В ОП зазначили, що в ході бесіди Зеленський підкреслив розуміння українською стороною всіх ризиків, які існують на сьогоднішній день. Глава держави також заявив про готовність України до будь-якого розвитку ситуації.
"Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави - Харків і Львів, Дніпро і Одеса - в безпеці і під надійним захистом", - сказав Зеленський.
Як підкреслив Зеленський, сьогодні на тлі загрози нового вторгнення Росії важливо надати Україні дієві гарантії безпеки.
"Ми готові обговорювати їх у різних форматах", - сказав він, додавши, що без безпеки України не може бути безпеки в Європі.
Водночас український президент подякував США за взаємодію у сфері оборони, яка сприяє посиленню можливостей Збройних сил України.
"Поки ми не є членом НАТО. Тому тільки сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", - підкреслив Зеленський.
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Можливе вторгнення Росії в Україну
Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.
Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.
З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.
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