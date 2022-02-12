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Розголошені плани Росії – це зруйновані плани, 2014 рік не повториться – Міноборони

12 лютого 2022, 14:31

У Міністерстві оборони України пояснили, чому ескалація для РФ зараз – це завідомо програшний крок.

украинские военные
Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба, заявили в Міноборони/ МОУ

Українцям не варто боятися планів Росії, які були розголошені, адже оприлюднення їх зруйнувало.

Україна не збирається поступатися жодним сантиметром своєї землі. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

"Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба", – зазначила Маляр.

Крім цього, вона пояснила, чому у разі нападу РФ усе не буде, як у 2014 році. За її словами, зокрема, "не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових". Також керівництво держави зараз чітко знає, як діяти, і вчасно отримує розвідувальні дані. Це у свою чергу допомагає оперативно приймати рішення, зазначила Маляр.

"Сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів. В нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014 року", – написала заступниця міністра оборони України.

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Вона додала, що українська армія зараз набагато потужніша, ніж була у 2014 році. Також ЗСУ отримують багато військової допомоги від країн-партнерів. Маляр нагадала, що лише з осені 2021 року США передали Україні 15 літаків зі зброєю і військовим обладнанням. Озброєння для захисту передають також Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші держави.

"Наші Збройні сили на відміну від 2014 року у повній бойовій готовності. Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", - наголосила Маляр.

Загроза російського вторгнення

Раніше американські спецслужби оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великій Британії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Зазначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Росія може напасти, не чекаючи закінчення Олімпійських ігор - до 20 лютого.

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і наголосили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

За словами Зеленського, Україна готується до будь-яких ризиків і бере до уваги інформацію з боку США і партнерів, але українська розвідка працює не гірше за розвідки інших країн.

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Міністерство оборони новини України Ганна Маляр
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