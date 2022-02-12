"Захід навмисно нагнітає ситуацію": РФ прокоментувала заяви про можливе вторгнення в Україну

РФ прокоментувала заяви про можливе вторгнення в Україну / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували заяви про можливе вторгнення на територію України, які звучали раніше у західних ЗМІ. У відомстві зазначили, нібито Захід за допомогою авторитетних медіа навмисно намагається "нагнітати ситуацію" і "поширювати дезінформацію".

Також в МЗС РФ зазначили, що штучне напруження навколо України використовується і для того, щоб "відвернути увагу від власних агресивних дій", йдеться у публікації на сайті російського відомства.

В російському МЗС вважають, що відповідні заяви у західних ЗМІ нібито формують у людей "помилкову думку про агресивні наміри Москви".

"ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями з тим, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви. При цьому ігнорувалися докладні та аргументовані роз'яснення російських офіційних осіб, зокрема багаторазові запевнення у прихильності Росії мирному дипломатичному врегулюванню кризи", – заявили у відомстві.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також під час брифінгу заявив про наближення нападу, проте назвав іншу можливу дату. За його словами, військове вторгнення може статися ще під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні, тобто до 20 лютого.

Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великій Британії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Зазначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і наголосили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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