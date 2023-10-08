До Ізраїлю прямує найбільший авіаносець США, перший літак з допомогою вже прибув - ЗМІ

США передали Ізраїлю снаряди до систем ПРО, керовані авіабомби та патрони для кулеметів.

https://glavred.net/world/v-izrail-napravlyaetsya-krupneyshiy-avianosec-ssha-pervyy-samolet-s-pomoshchyu-uzhe-pribyl-smi-10506673.html Посилання скопійоване

В Ізраїль прибула перша допомога від США / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

США перекидають свої кораблі та літаки ближче до Ізраїлю. Америка відправляє свій найбільший авіаносець. Про це повідомляє Politico.

Міністр США Ллойд Остін відправив до Східного Середземномор'я авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та декілька есмінців. Також Америка посилює ескадрильї винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 і A-10.

Таке рішення ухвалили, щоб зміцнити позиції Міноборони в регіоні та посилити регіональні зусилля зі стримування бойовиків ХАМАС. Остін пообіцяв швидко забезпечити Армію оборони Ізраїлю додатковими ресурсами, обладнанням та боєприпасами.

відео дня

У ЗМІ також повідомляють про те, що в Ізраїль прибув перший літак США з військовою допомогою. За попередніми даними Америка передала:

снаряди до ПРО Iron Dome,

керовані авіабомби SDB,

патрони для кулеметів.

Ізраїль також просив США про розширення співпраці в області розвідки.

Війна в Ізраїлі

Раніше Зеленський зідзвонився з Біньяміном Нетаньяху. Ізраїль постраждав від зухвалого масштабного нападу, підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Хезболла" обстріляла Ізраїль, Єрусалим у відповідь вдарив по Лівану. Ліванські терористи "Хезболла" підтримали атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і завдали ракетних і мінометних ударів по його території.

Як відомо, бойовики терористичного угруповання ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль. Вони завдали ударів з повітря, суші і моря по Центральній і південній частині країни з території сектора Гази. Повідомлялося, що бойовики випустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.