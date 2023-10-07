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США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн - Reuters

Анна Ярославська
7 октября 2023, 08:20 обновлено 7 октября, 08:32
Склад наступного пакету військової допомоги поки формується. Планується, що він буде оголошений в Брюсселі в середу, 11 жовтня.
Військова допомога США Україні
У США готують новий пакет військової допомоги Україні / Колаж: главред, фото: president.gov.ua

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела.

Склад наступного пакету військової допомоги поки формується. Планується, що він буде оголошений в Брюсселі в середу на 16-му засіданні у форматі "Рамштайн".

Reuters додає, що очікувана вартість нового пакету складе близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.

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Військова допомога США Україні

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для відправки додаткової військової допомоги Україні. Про це пише видання Politico з посиланням на слова двох американських чиновників.

За інформацією видання, Байден натякнув на цю стратегію, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів глава Білого дому відмовився.

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