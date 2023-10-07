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Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

Альона Вороніна
7 жовтня 2023, 23:57 оновлено 8 жовтня, 00:03
Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу, щоб попросити виділити Україні найбільший пакет фінансування зброї і гуманітарної допомоги.
Джо Байден, украинские военные
Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Президент США Джо Байден збирається просити в Конгресу надати Україні найбільший пакет військової і гуманітарної допомоги в розмірі 100 мільярдів доларів. Цього пакету повинно вистачити на 2 роки.

Байден хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки продовжують виникати проблеми, які створюють скептики-республіканці. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу, щоб попросити виділити Україні найбільший пакет фінансування зброї і гуманітарної допомоги. Таке звернення готується на тлі побоювання, що суперечки щодо витрат, які активно продовжуються, можуть завдати шкоди Байдену на виборах у 2024 році.

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За словами чиновників США, розмір пакета допомоги може сягати 100 мільярдів доларів.

"Ідею "великого пакету" рішуче підтримують багато в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроект, а потім не мати справу з ним до наступних виборів", – сказало джерело видання.

Ситуація з військовою допомогою США Україні

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

У Politico зазначали, що Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні. Білий дім розглядає можливість використання грантів Держдепартаменту для фінансування озброєння для України.

Тим часом Reuters повідомило з посиланням на джерела, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн. Склад наступного пакету військової допомоги поки формується. Планується, що він буде оголошений в Брюсселі в середу, 11 жовтня.

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війна в Україні новини США військова допомога Джо Байден
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