Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

Президент США Джо Байден збирається просити в Конгресу надати Україні найбільший пакет військової і гуманітарної допомоги в розмірі 100 мільярдів доларів. Цього пакету повинно вистачити на 2 роки.
Байден хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки продовжують виникати проблеми, які створюють скептики-республіканці. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу, щоб попросити виділити Україні найбільший пакет фінансування зброї і гуманітарної допомоги. Таке звернення готується на тлі побоювання, що суперечки щодо витрат, які активно продовжуються, можуть завдати шкоди Байдену на виборах у 2024 році.
За словами чиновників США, розмір пакета допомоги може сягати 100 мільярдів доларів.
"Ідею "великого пакету" рішуче підтримують багато в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроект, а потім не мати справу з ним до наступних виборів", – сказало джерело видання.
Ситуація з військовою допомогою США Україні
У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.
У Politico зазначали, що Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні. Білий дім розглядає можливість використання грантів Держдепартаменту для фінансування озброєння для України.
Тим часом Reuters повідомило з посиланням на джерела, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн. Склад наступного пакету військової допомоги поки формується. Планується, що він буде оголошений в Брюсселі в середу, 11 жовтня.
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