У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

У результаті виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ.

У Саратовській області прогриміли вибухи / колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Вибух прогримів у Красноармійському районі Саратовської області

Унаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід

Потужний вибух прогримів у Красноармійському районі Саратовської області просто на магістральному нафтопроводі 8 вересня близько першої години ночі за місцевим часом.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як зазначив співрозмовник агентства, унаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ. За інформацією джерела, потужність ураженого об'єкта - 82 млн тонн на рік.

Подробиці вибуху нафтопроводу

Згідно з повідомленнями в місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося скупчення робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Це третій об'єкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу тільки за минулу добу. Раніше повідомлялося про вибухи на газопроводах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.

Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі в Саратовській області "плановими навчаннями".

Удари по стратегічних цілях РФ: думка експерта

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній висловився щодо можливих цілей для далекобійних ударів України на території Росії.

Коментуючи перспективу атаки на так званий "ямальський хрест" - вузлову точку перетину російських газопроводів, він зазначив: "Багато що залежить від наших можливостей у виробництві ракет, оскільки подібні об'єкти в Росії ретельно охороняються і прикриваються засобами ППО". На його думку, з часом загроза ударів по Ямальському хресту та інших стратегічно важливих об'єктах стане вагомим інструментом тиску на російську сторону.

Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

