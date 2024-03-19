У Росії вже марять французькою армією в Україні

Директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Франція вже готує контингент для відправки в Україну. Звідки у путінського оточення такі дані - невідомо. Немає жодних підтверджень словам Наришкіна.
На першому етапі відправки в Україну армія Франції нібито становитиме близько 2 тисяч військових, сказав він у коментарі пропагандистським смітникам.
"Французький військовий підрозділ в Україні стане легітимною і пріоритетною метою для російських збройних сил", - стверджує Наришкін.відео дня
Водночас напередодні провоєнні російські пабліки ділилися "інсайдами" розмови Путіна і Наришкіна, під час якої "президент" РФ наполягав на посиленні роботи своєї розвідки у Франції через останні заяви Макрона з приводу військ в Україні.
Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася
Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу".
Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.
Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.
Але потім Наришкін почав суперечити собі, заявивши, що французькі військові нібито в Україні вже зазнали більше втрат, ніж за часів Алжирської війни, коли Франція, за різними оцінками, втратила до 25 тисяч бійців.
"Французька армія стурбована втратами в Україні, вони є найбільшими з війни в Алжирі у XX столітті", - цитують Наришкіна пропагандисти.
Війська НАТО в Україні
Ще в лютому французький лідер Еммануель Макрон зробив заяву з приводу розміщення в Україні військ НАТО . У розмові з союзниками він наголосив, що Захід "зробить усе необхідне, щоб Росія не виграла цю війну".
Потім Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія ще раз піде на Київ або Одесу. Французьких парламентаріїв також занепокоїли слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".
Ідею Макрона вже підтримала Польща . Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав вирушила на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.
Крім того, відправленням військ в Україну зацікавилися Литва та Естонія.
"Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.
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