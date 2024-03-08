'Не є чимось немислимим': Польща підтримала ідею Макрона про війська в Україні

Коаліцію західних військ цілком можна розмістити в Україні, такі випадки вже були, заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

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Західні війська в Україні змусять Росію задуматися - МЗС Польщі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Питання, порушене президентом Франції Еммануелем Макроном, щодо присутності західних військ в Україні, корисне для впливу на Росію. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО.

За його словами, подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав відправилася на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", - зазначив глава МЗС. відео дня

Сікорський наголосив, що "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим". Політик переконаний, що французька ідея є корисною, оскільки може дати можливість російському президентові ретельно обміркувати свої дії, а не припускати, що Захід не вживатиме жодних заходів.

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме - щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", - наголосив Сікорський.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

Нагадаємо, на українському саміті в Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що наразі немає консенсусу з цього питання. Слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Крім цього, після критики уряду стосовно пропозиції Макрона, президент заявив, що кожне його слово на цю тему є ретельно продуманим. Він назвав можливість відправки військ в Україну "добре обдуманою" і "виваженою".

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розміщення військ союзників в Україні, яке обговорюється, свідчить про усвідомлення Європою ризиків війни з Путіним.

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