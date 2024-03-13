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Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

Яна Ставська
13 березня 2024, 21:28
Президент Литви заявив, що він "вітає" відправку в Україну західних військ, та закликав позбутися "червоних ліній" у допомозі ЗСУ.
Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ
Першою ідею відправки в Україну військ НАТО порушила Франція / Колаж Главреда. Фото: пресслужба НАТО

Естонія та Литва допустили можливість відправки в Україну західних військ. Ба більше, президент Литви Гітанас Науседа закликав припинити проводити "червоні лінії" в питанні допомоги.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у подкасті Politico заявила, що Росії направлено чіткий "сигнал", що "ми (маючи на увазі союзників Естонії по НАТО - Главред) не виключаємо різних речей"

"Усі країни повинні зрозуміти, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", підкреслила Каллас.

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Тоді як Гітанас Науседа ще раз підкреслив, що вітає відправку наземних військ НАТО на територію України.

"Я привітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні", - цитує Науседу LRT.

Він додав, що під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном закликав "перестати проводити для себе червоні лінії".

Курс України на членство в НАТО та ЄС

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Війська НАТО в Україні

Ще в лютому французький лідер Еммануель Макрон зробив заяву з приводу розміщення в Україні військ НАТО . У розмові із союзниками він наголосив, що Захід "зробить усе необхідне, щоб Росія не виграла цю війну".

Потім Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія ще раз піде на Київ або Одесу. Французьких парламентаріїв також занепокоїли слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

Ідею Макрона вже підтримала Польща . Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав вирушила на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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