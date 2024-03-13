Ще дві країни НАТО допустили відправку в Україну своїх військ

Президент Литви заявив, що він "вітає" відправку в Україну західних військ, та закликав позбутися "червоних ліній" у допомозі ЗСУ.

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Першою ідею відправки в Україну військ НАТО порушила Франція / Колаж Главреда. Фото: пресслужба НАТО

Естонія та Литва допустили можливість відправки в Україну західних військ. Ба більше, президент Литви Гітанас Науседа закликав припинити проводити "червоні лінії" в питанні допомоги.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у подкасті Politico заявила, що Росії направлено чіткий "сигнал", що "ми (маючи на увазі союзників Естонії по НАТО - Главред) не виключаємо різних речей"

"Усі країни повинні зрозуміти, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", підкреслила Каллас. відео дня

Тоді як Гітанас Науседа ще раз підкреслив, що вітає відправку наземних військ НАТО на територію України.

"Я привітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні", - цитує Науседу LRT.

Він додав, що під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном закликав "перестати проводити для себе червоні лінії".

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Війська НАТО в Україні

Ще в лютому французький лідер Еммануель Макрон зробив заяву з приводу розміщення в Україні військ НАТО . У розмові із союзниками він наголосив, що Захід "зробить усе необхідне, щоб Росія не виграла цю війну".

Потім Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія ще раз піде на Київ або Одесу. Французьких парламентаріїв також занепокоїли слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

Ідею Макрона вже підтримала Польща . Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав вирушила на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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