Після потужних ударів по кораблях у Чорному морі: у РФ змінили командувача ВМФ

Після масованих ударів українських морських дронів по кораблях країни-агресора РФ у Чорному морі в Росії офіційно змінили главу Військово-морського флоту.

Ним офіційно став командувач Північним флотом РФ адмірал Олександр Моїсеєв, який змінив на цій посаді Миколу Євменова, повідомляють пропагандисти РФ.

Зазначається, що Моїсеєв був представлений тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача ВМФ Росії на святкуванні Дня моряка-підводника в Кронштадті.

Відомо, що новий головком ВМФ РФ понад 29 років служив на атомних підводних човнах. Служив на радянських атомних підводних човнах із балістичними ракетами класу "Дельта" у складі Північного флоту.

Крім того, він обіймав посаду старшого помічника командира підводного човна К-117, а потім із 1997 року - командира другого екіпажу підводного човна К-407.

З 2018 року був виконувачем обов'язків командувача, а потім командувачем Чорноморського флоту.

У 2019 році його призначили командувачем Північного флоту, коли попередній командувач Євменов став командувачем ВМФ.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб