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Макрон назвав умову введення військ: в ОП сказали, чи може НАТО воювати в Україні

Олексій Тесля
8 березня 2024, 09:49
Еммануель Макрон назвав сценарій, який може стати причиною відправки військ.
Макрон, Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував ініціативу Еммануеля Макрона / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre, Facebook М.Подоляка

Відправлення західних військ в Україну буде можливе, якщо російські окупанти прорвуться в бік Києва або Одеси, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Таку заяву французький лідер зробив на зустрічі з парламентськими партіями, пише видання L'Independant з посиланням на представника комуністичної партії Фаб'єна Русселя, який брав участь у зустрічі.

Водночас представник ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла стверджує, що "немає жодних обмежень і червоних ліній".

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Руссель також уточнив, що Макрон показував парламентаріям карти можливих напрямків ударів росіян в Україні.

"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту в бік Одеси або в бік Києва", - зазначив французький політик.

Що говорять в Офісі президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність розміщення в Україні військ союзників, про що раніше заявляв президент Франції Еммануель Макрон.

Дискусія щодо потенційного розміщення в майбутньому західних військ в Україні свідчить про те, що консервативна Європа усвідомлює ризики війни за умови перемоги у війні диктатора Володимира Путіна, наголосив він в ефірі 24 каналу.

Представник ОП говорить про те, що західні представники готові переходити на інший рівень дискусій, що свідчить про ймовірне швидке ухвалення відповідних рішень.

При цьому він пояснив, що в підсумку Україна отримає тренінгові, консультативні, логістичні місії на своїй території.

"Це буде дуже важливо для нас, тому що, з одного боку, більше інтегруватиме нас у загальну систему безпеки Європи. Тобто ми станемо невід'ємною частиною в повному розумінні цього слова, і тоді буде формалізація наших відносин із НАТО", - зазначив співрозмовник.

Водночас він вважає, що ця тенденція робить простішою дискусію про необхідність надати Україні всю зброю на поле бою, а не для зберігання на складах. На зустрічі французького та українського президентів мають більш детально обговорити ці питання, додав Подоляк.

Збройні сили Франції

Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше повідомлялося про те, що Франція збільшує контингент своїх військ біля України. У рамках маневрів Альянсу навесні 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Зі свого боку глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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Еммануель Макрон Михайло Подоляк війна Росії та України
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