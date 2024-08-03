У Росії заарештували ще одного командира: в ISW назвали 'цікаву' причину

Правоохоронці затримали і звинуватили Пєшкова в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні.

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У Росії заарештували ще одного командира / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

В Росії заарештували командира окупантів Дмитра Пєшкова. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що це пов'язано з невдачами на фронті.

"Російська влада 2 серпня заарештувала колишнього заступника начальника тилу 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Московського військового округу (МВО) полковника Дмитра Пєшкова", - йдеться в звіті.

В ISW з посиланням на російські ЗМІ зазначається, що правоохоронці затримали і звинуватили Пєшкова в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні, в чому він не визнав себе винним.

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"Арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною узгоджених зусиль Кремля з усунення високопоставлених російських чиновників з Міноборони РФ, потенційно для того, щоб опосередковано покарати командування за невдачі військ або зберегти кадри лояльних і поступливих офіцерів усередині відомства", - додають аналітики.

Також повідомляється, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії вели наступальні дії в районі Терни - Невське Луганської області і нещодавно втратили частину території через контратаки ЗСУ в цьому районі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційні війська агресора Росії досягли просування поблизу Торецька, Нью-Йорка та Залізного на Донеччині. Ворог може спробувати організувати оточення угруповань Сил оборони України.

Інститут вивчення війни повідомив, що країна-агресорка Росія докладає максимум зусиль, щоб зірвати плани України щодо можливого контрнаступу ЗСУ.

Крім того, в Україні вже понад три місяці триває активна фаза боїв на Покровському напрямку фронту. Там окупанти зазнають великих втрат.

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