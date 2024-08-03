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Новий контрнаступ ЗСУ: в РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні - ISW

Марія Николишин
3 серпня 2024, 08:48
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Росія почала наступ на півночі Харківської області на початку травня 2024 року з метою ускладнити Україні накопичення сил і ресурсів.
Новий контрнаступ ЗСУ: в РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні - ISW
В РФ розробили стратегію, щоб завадити Україні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Вже давно ходять чутки про можливий контрнаступ ЗСУ. Але країна-агресорка Росія докладає максимум зусиль, щоб зірвати плани України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що командувач Об’єднаних сил та Групи військ "Хортиця", бригадний генерал Андрій Гнатов, повідомив про нову стратегію Кремля. Вона спрямована на перешкоджання накопиченню українських ресурсів для майбутніх контрнаступальних операцій.

"Гнатов пояснив, що Росія почала наступ на півночі Харківської області на початку травня 2024 року з метою ускладнити Україні накопичення сил і ресурсів. Гнатов зазначив, що російське військове командування намагається змусити Україну направити наявні сили на оборонні операції у Харківській області, що заважає формуванню нових резервів та ускладнює ротацію військ", - вважають аналітики.

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Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, поточні російські наступальні операції на сході та північному сході України спрямовані на погіршення здатності України накопичувати живу силу та матеріальні ресурси, необхідні для ведення ефективної боротьби.

"Російське командування продовжуватиме свої зусилля для підтримки поточного темпу наступу, щоб обмежити можливість України захопити ініціативу на окремих ділянках фронту", - додали в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, на думку експертів з британського аналітичного центру з оборонних питань RUSI, Україна не зможе провести новий наступ у найближчому майбутньому.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Україна може спробувати перехопити тактичну ініціативу на полі бою, шляхом проведення обмежених контратак на окремих ділянках фронту.

Політолог Кирило Сазонов заявив, що Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння та збереження логістики.

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