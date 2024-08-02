Платять високу ціну, але штурмують: РФ має 'цікаву' тактику під Покровськом

В Україні вже понад три місяці триває активна фаза боїв на Покровському напрямку фронту. Там окупанти зазнають великих втрат. Про це розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, передає "Еспресо".
"Ситуація на Покровському напрямку дійсно складна і напружена. Ворог постійно атакує, намагаючись просунутися вперед", - підкреслив він.
За словами офіцера, росіяни зазнають величезних втрат.
"За кожен крок окупанти платять високу ціну, втрачаючи велику кількість солдатів і техніки. Росіяни використовують усе, що мають. Вчора вони штурмували на мотоциклах, сьогодні була спроба штурму в районі Красногорівки на трьох БМП, які були знищені", - наголосив Сергій Цехоцький.
Хто такий Сергій Цехоцький?
Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що на Покровському напрямку тривають найбільш жорсткі бої. Цей напрямок потребує особливої уваги та посиленої відповіді російським окупантам.
В ніч на 1 серпня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.
Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що мінометний вогонь противника дістає до позиції українських військових поблизу траси Покровськ - Костянтинівка. Вона є стратегічно важливою для Сил оборони.
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