'Тиф та чума можуть повернутись': еколог розповів про серйозні загрози на фронті

Володимир Борейко розповів, що знищено величезні території, де проживали люди, цілі міста.

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Борейко заявив про серйозну проблему на фронті / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко для Главреду розповів про екоцидом від дій Росія із Україною та які загрози існують на фронті.

"Усе те, що Росія робить з Україною - це і є екоцид. Знищено величезні території, де проживали люди, цілі міста. Безумовно, з точки зору екології, це екоцид.І далеко не все можна буде виправити. Наприклад, проблема кислотних дощів, про яку мало говорять, але вона є. Як зупинити дощі? Їх не зупиниш. Як виправиш те, що в Сіверський Донець вилили тонни мазуту, бензину, гасу та іншого пального? Як очистити землю після того, як розбомбили аеродроми, і гас розлився в землю, потрапив у підземні води? Землі під кожним аеродромом і в мирний час були забруднені, а зараз тим більше. Тож є речі, які просто нереально відіграти назад", - розповів Борейко.

Еколог також відреагував на інформацію про те, що росіяни дуже часто не забирають з поля бою своїх загиблих солдатів. Борейко розповів, чим це небезпечно для наших військових.

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"Це факт, який показує ставлення шкуродера Путіна до своїх солдатів. Це загрожує захворюваннями: чумою, тифом тощо. Адже збудники нікуди не поділися, живуть, просто для них не створювалися умови. Коли розкидані гниючі трупи людей або тварин, зрозуміло, що відразу з'являються мухи, щури та інше", - наголосив еколог.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що російські окупанти штурмують 11 напрямків фронту, біля семи населених пунктів мають успіх. Ворог просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, у Північному та Залізному, повідомляють аналітики DeepState.

Військовий заявив, що росіяни створюють великий котел для ЗСУ. Доки ЗСУ відступають на підготовлені позиції та тримають фронт, доти російським окупантам не вдасться здійснити прорив, сказав Кирило Сазонов.

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