У РФ заявили про атаку дронів на Москву і ще дві області: що відомо

У Міністерстві оборони країни-агресора РФ традиційно звинуватили в атаці Україну та відзвітували, що всі цілі збито.

https://glavred.net/world/v-rf-zayavili-ob-atake-dronov-na-moskvu-i-eshche-dve-oblasti-chto-izvestno-10498219.html Посилання скопійоване

Мер Москви Сергій Собянін також заявив про "спробу атаки" дрона на столицю РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

У Міністерстві оборони країни-агресора РФ заявили про атаку дронів і роботу засобів протиповітряної оборони в трьох областях - Калузькій, Тверській та Московській. Безпілотники нібито збили.

Спочатку в РФ повідомили, що "безпілотний літальний апарат знищений над територією Калузької області".

Пізніше в Міноборони відзвітували про те, що дрони летіли на Москву і були знищені в Московській та у Тверській областях.

відео дня

У відомстві традиційно звинуватили в атаках дронів Україну.

Мер Москви Сергій Собянін також заявив про "спробу атаки" дрона на столицю РФ.

Російський чиновник стверджує, що в ніч на 5 вересня були "знищені безпілотники в Калузькій області й в Істринському районі, які намагалися здійснити атаку на Москву".

Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків "попередньо немає", проте на місці працюють екстрені служби.

Також мер Москви заявив про ще один дрон, що летів у напрямку столиці РФ. За його словами, БПЛА нібито збили в Тверській області в районі Завидово. Там, "за попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає".

За словами Собяніна, через атаку БПЛА в Підмосков'ї був пошкоджений побутовий об'єкт, а сталося це в Істринському районі внаслідок падіння уламків.

Зазначимо, в ніч на 5 вересня в московському аеропорту Внуково був оголошений план "Килим". Крім того, рейси також затримували в Домодєдово і Шереметьєво.

Дивіться відео - Вибух в Тверській області РФ в ніч на 5 вересня:

Вибух у Тверській області / скріншот

Атаки дронів в РФ

Рано вранці 1 вересня Московську та Курську області країни-агресора РФ атакували дрони. В результаті цих "нальотів БПЛА" є пошкодження будівель. У Підмосков'ї оголошували план "Килим" і обмежували для рейсів вильоти в аеропортах Домодєдово і Внуково.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що один дрон нібито був збитий засобами протиповітряної оборони.

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.