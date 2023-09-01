УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях: спалахнула пожежа

Анна Ярославська
1 вересня 2023, 08:54 оновлено 1 вересня, 09:02
531
Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.
У РФ спалахнула пожежа після атаки дронів
У РФ спалахнула пожежа після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Telegram

Рано вранці 1 вересня Московську та Курську області країни-агресора РФ атакували дрони. В результаті цих "нальотів БПЛА" є пошкодження будівель.

За даними росЗМІ, в Підмосков'ї оголошували план "Килим" та обмежували для рейсів вильоти в аеропортах Домодєдово і Внуково.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що один дрон нібито був збитий засобами протиповітряної оборони.

відео дня

"Сьогодні силами ППО поруч з Люберцями припинена чергова спроба прольоту безпілотника до Москви", - написав він у Telegram.

Також він додав, що, за попередньою інформацією, в результаті події "постраждалих і руйнувань немає".

Цікаво, що одразу після заяви Собяніна про атаку безпілотника у Мережі з'явилися повідомлення про пожежу. На опублікованих кадрах видно стовп диму.

Дивіться відео - У Москві спалахнула пожежа:

У Москві щось горить
У Москві щось горить / скріншот

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку двох безпілотників. За його словами, через "прильоти" пошкоджено будівлі в місті Курчатов. До слова, там розташована Курська АЕС.

Традиційно в атаці дронів російська сторона звинувачує Україну.

"Вранці Курчатов атакували два українських безпілотника. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок", - розповів місцевий губернатор.

За словами чиновника, на місце виїхали фахівці для оцінки розмірів збитку.

"Подробиці про ранковий наліт БПЛА на Курчатов. Підтверджено влучання одного безпілотника по нежитловій будівлі, незначно пошкоджено фасад. Постраждалих немає. Падіння другого БПЛА не підтверджено - проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один", - додав він.

Атака дронів на Псковський аеродром вночі 30 серпня

У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові після нічної атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Москва дрони війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Питання буде вирішено": Данілов пояснив, чи будуть мобілізовувати обмежено придатних

"Питання буде вирішено": Данілов пояснив, чи будуть мобілізовувати обмежено придатних

10:04 Україна
Атака на аеродром у Пскові: Іл-76 вразили з території РФ - Буданов

Атака на аеродром у Пскові: Іл-76 вразили з території РФ - Буданов

09:37 Україна
Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими - Закревський

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими - Закревський

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

10:05

Неймовірно простий трюк, щоб розвісити одяг за лічені секунди

10:04

"Питання буде вирішено": Данілов пояснив, чи будуть мобілізовувати обмежено придатних

09:51

ЗСУ б'ють війська РФ і досягли паритету з ворогом в одному з ключових компонентів

09:42

Гіркін іде в Президенти: кращої спаринг-груші для Путіна складно було знайтиПогляд

09:37

Атака на аеродром у Пскові: Іл-76 вразили з території РФ - Буданов

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:17

В Україні хочуть радикально поміняти виплату зарплат: в чому справа

09:00

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими - ЗакревськийЕксклюзив

08:55

Яке сьогодні свято 1 вересня: кого потрібно привітати в цей день

08:54

У РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях: спалахнула пожежаВідео

Реклама
08:25

Закону про заборону чоловікам виїжджати за кордон немає: адвокат розповів про юридичний казус

08:01

Пентагон замовив для України ракети середньої дальності AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 вересня 2023: Овнам ніякої кави, Дівам - менше покупок

07:23

Українців, які незаконно залишили країну, можуть екстрадувати: кого це торкнеться

06:46

Перші 10 танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - Politico

06:22

Кращої "спаринг-груші" складно було знайти для ПутінаПогляд

05:30

Як зрозуміти, що мед зіпсувався: на це вказують 3 ознаки

05:00

Чому предки не стригли нігті і волосся 2 вересня: прикмети дня

05:00

Як швидко відбілити білу білизну: давно забутий, але дуже хороший спосіб

03:44

Gripen, Rafale або F-16: авіаційний експерт пояснив, які винищувачі потрібні ЗСУВідео

03:10

Ектор Хіменес-Браво розкрив подробиці про свою українську пасію

Реклама
02:40

"Ми реально завдаємо ураження": Жданов прокоментував удари по території РФ

02:02

Настав час: які дерева обрізають восени

01:15

"Готуватися до зими": експерт розкрив, чи є ймовірність відселення частини Києва

00:10

Запаморочлива оптична ілюзія: мало кому вдається знайти взуття за 60 секунд

31 серпня, четвер
23:59

Німецька модель подовжила ноги на 13 сантиметрів: як це виглядає

23:36

Війна може завершитись у 2023 році: президент озвучив найважливіші умови

23:24

Нестаріюча Сальма Хайек показала тонку талію і розкішний топ

23:18

Сергій Стерненко. Псков ніколи не існувавВідеоблоги

22:58

ЗСУ потужно розбили 6 складів боєприпасів окупантів - генерал

22:49

Не питайте мене, скільки разів я сам хотів застрелити "бика"Погляд

22:35

"Будуть вагомі речі": Зеленський анонсував важливий тиждень для України

22:31

Як денний сон впливає на мозок: властивості, про які ви не підозрювали

22:30

Стрілянина в Дніпрі: суд відправив поліцейського під домашній арешт

22:12

Українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млнВідео

22:12

Де твоя дитина: спекотну Тіну Кунакі захейтили за її спосіб життя

21:45

Як зараз виглядає симпатичний Кері Магоні з фільмів "Поліцейська академія"

21:17

Маленький богатир: в українського захисника народився син з рекордною вагою

21:03

Роздута Успенська похвалила анексований Крим

20:58

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів: ситуація на фронті

20:34

"Чекає Севастополь": секретар РНБО показав випробування українських ракетВідео

Реклама
20:17

Бердянськ буде наш: ЗСУ вийдуть до Азовського моря цього року - Жданов

20:15

Стиліст першої леді розповіла, в якому вбранні Олена Зеленська зустріне перемогу

19:56

Жінка розплакалася, коли почула, як син назвав свою собаку

19:54

"Я ніколи не кину свою державу": Зеленський відповів, чи балотуватиметься знову

19:42

Як зміняться церковні свята в Україні: дати набудуть чинності 1 вересня

19:30

Виграючи "лайки", можна загратися і програти країнуПогляд

19:28

Як сказати українською – ходити "трусцой" і "на цыпочках": милозвучні відповідники

19:27

Увірветься справжній шторм: в Україні вдарять грозові дощі з градом

19:10

Війну треба припиняти: є один варіант для РФПогляд

18:43

Майже 200 тисяч ВПО будуть позбавлені допомоги: хто залишиться без грошей

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти