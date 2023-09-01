У РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях: спалахнула пожежа

Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.

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У РФ спалахнула пожежа після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Telegram

Рано вранці 1 вересня Московську та Курську області країни-агресора РФ атакували дрони. В результаті цих "нальотів БПЛА" є пошкодження будівель.

За даними росЗМІ, в Підмосков'ї оголошували план "Килим" та обмежували для рейсів вильоти в аеропортах Домодєдово і Внуково.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що один дрон нібито був збитий засобами протиповітряної оборони.

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"Сьогодні силами ППО поруч з Люберцями припинена чергова спроба прольоту безпілотника до Москви", - написав він у Telegram.

Також він додав, що, за попередньою інформацією, в результаті події "постраждалих і руйнувань немає".

Цікаво, що одразу після заяви Собяніна про атаку безпілотника у Мережі з'явилися повідомлення про пожежу. На опублікованих кадрах видно стовп диму.

Дивіться відео - У Москві спалахнула пожежа:

У Москві щось горить / скріншот

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку двох безпілотників. За його словами, через "прильоти" пошкоджено будівлі в місті Курчатов. До слова, там розташована Курська АЕС.

Традиційно в атаці дронів російська сторона звинувачує Україну.

"Вранці Курчатов атакували два українських безпілотника. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок", - розповів місцевий губернатор.

За словами чиновника, на місце виїхали фахівці для оцінки розмірів збитку.

"Подробиці про ранковий наліт БПЛА на Курчатов. Підтверджено влучання одного безпілотника по нежитловій будівлі, незначно пошкоджено фасад. Постраждалих немає. Падіння другого БПЛА не підтверджено - проліт першого безпілотника був помилково прийнятий за ще один", - додав він.

Атака дронів на Псковський аеродром вночі 30 серпня

У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові після нічної атаки.

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