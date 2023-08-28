РФ атакували дрони: під Москвою прогримів вибух

У російському Міноборони заявили про три "українські" дрони, які хотіли "атакувати" об'єкти на території РФ.

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У РФ поскаржилися на чергову атаку донів / скріншот

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

За даними росЗМІ, вибух пролунав близько 04:21 ранку. Яскравий спалах був зафіксований на камери спостереження.

За даними мешканців Люберець, безпілотник був збитий у районі Коренево (Краскове). Це місце знаходиться за п'ять кілометрів від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля. Він розташований у Томіліно (Люберці). Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проектуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків гелікоптерів.

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Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що Москву атакували дрони.

"Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищений безпілотник, що летів у напрямку до Москви. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - написав він у Telegram.

У російському Міноборони заявили про три "українських" дрона, які хотіли "атакувати" об'єкти на території РФ. За даними відомства, спершу два БПЛА були "знищені" черговими засобами ППО над територією Брянської області.

Пізніше, близько 04:30, ще один дрон нібито був "знищений" засобами ППО в повітрі над територією Люберецького району Московської області.

Зазначимо, за кілька годин до цього в аеропорту "Внуково" запроваджували план "Килим": тимчасово були затримані рейси на виліт і на приліт. Також був припинений прийом і випуск рейсів в аеропорту "Домодєдово".

Дивіться відео - РФ атакували дрони, вибух потрапив на камери відеоспостереження:

Атаки дронів на Москву

У ніч на середу, 23 серпня, в столиці країни-агресора Росії знову лунали вибухи. Москву атакували дрони. Один з них влучив у будівлю "Москва-Сіті". Також російські окупанти повідомляють, що нібито кілька дронів знищили.

6 серпня в Москві поскаржилася на атаку БПЛА - там перекривали аеропорт "Внуково". В аеропорту ввели обмеження на виліт і приліт літаків. Як написали російські пропагандистські ЗМІ, через загрозу ударів безпілотників в аеропорту був оголошений план "Килим". Було затримано 11 рейсів на виліт і 15 на приліт.

У ніч на 18 серпня дрон атакував Москву, пошкоджено "Експоцентр". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

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