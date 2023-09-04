Масова атака дронів на Одещину: є влучання і руйнування

Атака безпілотниками по області тривала упродовж 3,5 годин. На місці влучання працюють всі відповідні служби.

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Наслідки удару дронами на Одещині/ колаж: Главред, фото: Telegram Сили оборони півдня

Російські окупанти у ніч на понеділок, 4 вересня, упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

17 дронів збили сили протиповітряної оборони. Проте є і влучання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"На жаль, є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано", – розповів голова ОВА. відео дня

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає, зазначив він. На місці продовжують працювати всі відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини росіян.

Голова ОВА наголосив на важливості перебувати в укритті під час оголошення повітряної тривоги.

Ворог атакував хвилями

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що окупанти повторили таку ж атаку безпілотниками по Одещині, як і минулої ночі. Загарбники атакували хвилями.

"Знову майже повністю повторилася тактика попередньої ночі. Це цілком передбачувано, тому що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався, не припинив своєї діяльності після завершення зернової угоди", – пояснила Гуменюк.

Також вона зазначила, що знову під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

"Абсолютна більшість безпілотників знищена силами протиповітряної оборони. Остаточні цифри ще уточнюються. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі, уточнюється інформацію про постраждалих. Це говорить про те, що ворог може повторювати масовані атаки одна за одною протягом однієї і другої ночі", – додала вона.

Атаки окупантів дронами по Україні

Вночі 30 серпня РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

Також у ніч на неділю, 3 вересня, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ сказали, як РФ може обстрілювати Україну восени і взимку. Російські загарбники можуть частіше атакувати територію України дронами-камікадзе "Шахед", тому що їх дешевше виготовляти, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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