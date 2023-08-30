УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone

Андрій Ганчук
30 серпня 2023, 09:44 оновлено 30 серпня, 09:49
366
Дальність ракети Нептун становить 400 кілометрів, вони можуть запускатися з тієї ж пускової установки, що і протикорабельний варіант, пише проект The Drive.
Нептун, Москва
Ракети Нептун зможуть долітати до Москви і військових об'єктів в інших містах Росії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна модернізує далекобійні ракети власного виробництва Нептун. Оновлені ракети в якості боєприпасів класу земля-земля зможуть долітати як до Москви, так і інших об'єктів всередині території країни-агресора Росії. Такою ракетою було завдано удару по зенітній ракетній системі окупантів С-400 у захопленому Криму.

У статті проекту The War Zone видання The Drive йдеться про те, що журналісти поговорили з представником Міністерства оборони, який сказав: Україна в перспективі буде здатна завдати ударів по Москві та інших об'єктах на території РФ за допомогою ракет Нептун, які перероблять на боєприпаси класу земля-земля.

З посиланням на українського чиновника вказується, що атака на ЗРС С-400 російських окупантів у Криму в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 24 "була на 100 відсотків здійснена модифікованим "Нептуном".

відео дня

Згідно з твердженням видання, в квітні той же чиновник говорив про роботу України над переобладнанням ракети Р-360 Нептун в зброю наземного ураження. Але тоді у ракети не було потрібної нової системи наведення. Потрібні були певні мікросхеми, щоб завершити роботу.

Вже 28 серпня чиновник сказав виданню, що Україна вже розробила систему наведення GPS, яка дозволяє доставляти ракету в заздалегідь вказане місце.

Інфрачервона головка самонаведення ракети (ГСН) на місці шукає і встановлює ціль на основі раніше завантаженого зображення, після чого остаточно її атакує. Ракета припиняє атаку в тому випадку, якщо ціль вразити не вдається.

У The War Zone пишуть, що подібна модифікація стала б проривом у можливостях, адже таку ракету неможливо буде заглушити засобами радіоелектронної боротьби і складно виявити на етапі кінцевої атаки, оскільки ті самі ГСН за своєю природою пасивні.

Нептун б'є на дальність 400 км

За словами чиновника, оновлена ракета Нептун, яка запускається з тієї ж установки, що і протикорабельний варіант, здатна наносити удари на відстані близько 400 кілометрів і несе корисне навантаження близько 350 кг.

Що стосується недоліків, представник військового відомства назвав можливості сучасних російських систем ППО перешкодити її діям і малу кількість ракет, які були вироблені.

"Вироблені всього декілька десятків", - підкреслив чиновник.

Ракети Нептун

На другий місяць повномасштабної війни Росії проти України вночі 14 квітня ЗСУ двома протикорабельними ракетами Нептун потопили ракетний крейсер Москва. Вітчизняні ракети розтрощили флагман Чорноморського флоту. Корабель став однією з найдорожчих втрат окупантів у війні.

Армія України б'є війська РФ на відстані 100-300 км, розповідав командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, зброя українського виробництва ефективно працює на полі бою.

Потопили "Москву" і потрапляємо по Кримському мосту, сказав президент Володимир Зеленський, коли вітав українців з Днем Незалежності. Президент зазначав, що Україна виробляє різні озброєння, які дозволяють досягати успіху в боях з військами РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Нептун новини Москви війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зрадників дістала карма: дрони вдарили по кадирівцях і колаборантах на півдні

Зрадників дістала карма: дрони вдарили по кадирівцях і колаборантах на півдні

10:50 Україна
Потужний удар ЗСУ на двох напрямках: Сили оборони захопили нові рубежі

Потужний удар ЗСУ на двох напрямках: Сили оборони захопили нові рубежі

09:46 Україна
Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone

09:44 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:35

Що змінюється з 1 вересня: посилення правил виплат переселенцям і перевірки пенсіонерів

11:28

"Пригожин живий та зателефонував Путіну": у Мережі розкрили, де зараз ватажок ПВК

10:59

ЗСУ наступають під Бахмутом, війська РФ хочуть прорватися на Луганщині - Сирський

10:54

Скарб чи небезпека: як відрізнити сироїжку від гриба-вбивці

10:50

Зрадників дістала карма: дрони вдарили по кадирівцях і колаборантах на півдніВідео

Вночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини: всі подробиціВночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини: всі подробиці
10:48

Кавун і поруч не стояв: шалено корисні властивості дині, про які мало хто знає

10:35

Тренчі, джинсовки та пуховики: Андре Тан назвав 5 модних трендів осені 2023

09:50

До шашлику і навіть на зиму: як маринувати печериці, щоб здивувати гостей

09:46

Потужний удар ЗСУ на двох напрямках: Сили оборони захопили нові рубежі

Реклама
09:44

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone

09:28

Фонд "Велич Життя" за 10 днів зібрав 230 тис. для придбання апаратів для внутрішнього кісткового доступу Nio новости компании

09:20

Пригожин насправді не зрадив ПутінаПогляд

09:16

У Дніпрі співробітник поліції смертельно поранив чоловіка: що говорять про подію

09:13

"Бавовна" в Криму: дрони атакували район Севастопольської бухти

09:00

Гороскоп на завтра 31 серпня 2023: Близнюкам - релакс, Скорпіонам - менше калорій

09:00

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, Росії загрожує революція - ЖдановЕксклюзив

08:42

РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа

07:59

У РФ гриміли потужні вибухи, у Пскові горів аеродром: пошкоджено чотири Іл-76

06:59

Вночі в Одесі лунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФФото

06:28

Потенціал виробництва артилерії в Росії обваливсяПогляд

Реклама
06:07

Яке сьогодні свято 30 серпня: кого потрібно привітати цього дня

04:50

Зростає безробіття і Китай занурюється у демографічну яму - ЇжакВідео

04:15

"Інших варіантів немає": журналіст описав наслідки для України, якщо РФ не розвалитьсяВідео

03:33

"Ну навіщо ви так ганьбитеся?": Волочкова стала посміховиськом у Мережі

03:00

Настя Каменських показала рідкісні ніжні обійми з Потапом

02:30

Яковенко розповів про радикальний метод Путіна вплинути на російську елітуВідео

02:00

Як солити сало з цукром: спритний фокус вразить досвідчених гурманів

01:30

Буде смачніше за оливки: як консервувати виноград на зиму - незвичайний рецепт

00:28

Головоломка, яку неможливо розгадати: треба знайти плюшевого ведмедика за 19 секунд

00:01

Якщо засинаєте "на ходу": 10 причин, чому постійно хочеться спати

29 серпня, вівторок
23:51

"Рятуюся": Сумська опинилася в лікарні

23:07

Тіна Кароль спалила Кремль на своєму концерті

22:47

Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника - Daily Mail

22:44

Наталія Варлей вперше зробила заяву про війну в Україні

22:32

Чутки про роман правда?: екс-холостяка Заливако засікли на місці ДТП з Квітковою

22:22

"Усе сталося практично на старті": у ЗСУ розкрили деталі зіткнення літаків під Житомиром

22:20

"Така сувора дійсність": Черник відповів, чи можуть мобілізувати всіх українців

21:48

ЗСУ втратили п’ять танків Leopard 2 від початку контрнаступу - Forbes

21:47

"Московська" донька Ольги Сумської знялася в головній ролі в російському серіалі

21:15

Україна отримає нову партію "Джавелінів" та ракет до ППО: США виділили пакет допомоги

Реклама
21:03

"Бездоганно": у Зеленського із сарказмом відреагували на "таємний похорон" Пригожина

20:59

У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка: деталі

20:39

Легендарна радянська акторка госпіталізована з ураженням мозку

20:34

Як прибрати наліт на язиці: можна і в домашніх умовах

20:31

Як назвати брелок українською: популяризатор мови озвучив колоритне слово

19:36

"Відкинули окупантів": генерал розкрив про успішне просування ЗСУ на фронті

19:33

"Ворог опинився у пастці ": ЗСУ потужно просуваються під Бахмутом - Міноборони

19:10

Де і як будуть ховати Пригожина і УткінаПогляд

18:30

Як сказати українською "по крайней мере": Авраменко пояснив, яку помилку роблять усі

17:54

У Полтаві блогер плюнув у ветерана війни та обматюкав: поліція відкрила справуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти