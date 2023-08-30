Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone

Дальність ракети Нептун становить 400 кілометрів, вони можуть запускатися з тієї ж пускової установки, що і протикорабельний варіант, пише проект The Drive.

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Ракети Нептун зможуть долітати до Москви і військових об'єктів в інших містах Росії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна модернізує далекобійні ракети власного виробництва Нептун. Оновлені ракети в якості боєприпасів класу земля-земля зможуть долітати як до Москви, так і інших об'єктів всередині території країни-агресора Росії. Такою ракетою було завдано удару по зенітній ракетній системі окупантів С-400 у захопленому Криму.

У статті проекту The War Zone видання The Drive йдеться про те, що журналісти поговорили з представником Міністерства оборони, який сказав: Україна в перспективі буде здатна завдати ударів по Москві та інших об'єктах на території РФ за допомогою ракет Нептун, які перероблять на боєприпаси класу земля-земля.

З посиланням на українського чиновника вказується, що атака на ЗРС С-400 російських окупантів у Криму в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 24 "була на 100 відсотків здійснена модифікованим "Нептуном".

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Згідно з твердженням видання, в квітні той же чиновник говорив про роботу України над переобладнанням ракети Р-360 Нептун в зброю наземного ураження. Але тоді у ракети не було потрібної нової системи наведення. Потрібні були певні мікросхеми, щоб завершити роботу.

Вже 28 серпня чиновник сказав виданню, що Україна вже розробила систему наведення GPS, яка дозволяє доставляти ракету в заздалегідь вказане місце.

Інфрачервона головка самонаведення ракети (ГСН) на місці шукає і встановлює ціль на основі раніше завантаженого зображення, після чого остаточно її атакує. Ракета припиняє атаку в тому випадку, якщо ціль вразити не вдається.

У The War Zone пишуть, що подібна модифікація стала б проривом у можливостях, адже таку ракету неможливо буде заглушити засобами радіоелектронної боротьби і складно виявити на етапі кінцевої атаки, оскільки ті самі ГСН за своєю природою пасивні.

Нептун б'є на дальність 400 км

За словами чиновника, оновлена ракета Нептун, яка запускається з тієї ж установки, що і протикорабельний варіант, здатна наносити удари на відстані близько 400 кілометрів і несе корисне навантаження близько 350 кг.

Що стосується недоліків, представник військового відомства назвав можливості сучасних російських систем ППО перешкодити її діям і малу кількість ракет, які були вироблені.

"Вироблені всього декілька десятків", - підкреслив чиновник.

Ракети Нептун

На другий місяць повномасштабної війни Росії проти України вночі 14 квітня ЗСУ двома протикорабельними ракетами Нептун потопили ракетний крейсер Москва. Вітчизняні ракети розтрощили флагман Чорноморського флоту. Корабель став однією з найдорожчих втрат окупантів у війні.

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