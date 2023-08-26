У ЗСУ жорстко попередили Росію: удари по Москві - це тільки початок

Агресор Росія отримала рівно те, що і повинна була отримати – на її території буде ще тривожніше, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Росія буде все частіше відчувати такі атаки - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Все більш часті атаки безпілотників на Москву - наслідок розв'язаної Росією проти України війни. Ймовірно, все тільки починається, і на російській території скоро буде ще більш тривожно. Окупанти повинні заплатити високу ціну за агресію. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що БПЛА атакують Москву, оскільки Росія розв'язала війну проти України. Надалі таких інцидентів буде все більше, а в українських військ з'являться додаткові засоби для того, щоб у РФ було ще тривожніше.

"Росія отримала те, що і повинна була отримати — теж повітряні тривоги. Звичайно, це лише початок. Я думаю, що Сили оборони матимуть більше засобів для того, щоб на Росії було все тривожніше і небезпечніше і щоб вони пережили те ж, що переживають наші громадяни", - сказав Ігнат. відео дня

Також він додав, що окупанти повинні заплатити високу ціну за свою агресію.

"Але без зброї, без реакції на те, що вони роблять, зрозуміло, не обійтися, тому Росія буде все частіше відчувати такі атаки", - підкреслив Юрій Ігнат.

Атаки на Москву

Декілька тижнів столиця країни-агресора Росія піддається постійним атакам БПЛА. У Москві вночі 26 серпня прогриміли вибухи. Жителі столиці бачили стовп диму. Аеропорти Шереметьєво, Внуково і Домодєдово тимчасово не приймали літаки на прийом і виліт.

Москва піддалася атакам дронів і 23 серпня. Було потрапляння в елітний діловий центр Москва-Сіті. Там знаходяться три міністерства російських окупантів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов, щоб на її території було спокійно. Зокрема, потрібно вивести всі окупаційні війська з територій України.

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