Під Москвою після атаки БПЛА палає цех, де роблять електроніку для ракет - ГУР

У Люберцях Московської області сталася пожежа на Томілінському електронному заводі, сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

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У Підмосков'ї пожежа в цеху, де роблять електроніку для російських ракет / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Shot

У Люберцях Московської області країни-агресора Росії після атаки безпілотника сталася пожежа на Томілінському електронному заводі. Там запалав цех, де роблять електроніку для ракет російських окупантів. Система протиповітряної оборони не спрацювала. Про це заявив представник Головного управління Міноборони Андрій Юсов.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що загоряння сталося в результаті атаки безпілотника. Кількість БПЛА не уточнюється.

"Собянін (мер Москви) збрехав - нічого їхня ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет", - сказав Юсов. відео дня

Згідно з даними журналістів, операція організована ГУР Міноборони, але у військовій розвідці не підтверджують і не спростовують свою причетність до інциденту.

Дивіться відео, як після удару БПЛА запалав цех на заводі під Москвою:

Кадри пожежі на заводі в Люберцях під Москвою / скріншот Главред

Удари по Росії

Удари по Москві - це тільки початок, надалі на території Росії може бути ще більш тривожно, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти повинні платити ще більш високу ціну за військову агресію, яку вони розв'язали проти України.

Україна модернізує ракети Нептун, дальність ракет згодом дозволятиме їм долітати до Москви, написало видання The War Zone з посиланням на своє джерело в Міноборони. За даними журналістів, дальність ракети вже становить 400 кілометрів.

Україна завдає ударів новою ракетою, в окупантів РФ "палатиме", попередив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Чиновник підкреслив, що ЗСУ б'ють виключно по військових об'єктах.

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