У РФ підірвали польовий склад боєприпасів: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

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У РФ підірвали армійський польовий склад / Скриншот

Українські сили уразили польовий склад боєприпасів країни-агресора РФ у Воронезькій області РФ.

"25 червня 2024 року в Ольховатському районі Воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії", - ідеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вказується, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

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"Уночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією, яка триває й досі. Враховуючи розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - зазначили в ГУР.

Подробиці удару по складу боєприпасів РФ

Як пише незалежний Тelegram-канал ASTRA, атаку було здійснено в районі 2:30 ночі 25 червня 2 безпілотниками. Обидва дрони влучили по території військової частини, загорілися 2 склади з боєприпасами. За деякими даними, на складах зберігалися понад 3 тисячі снарядів.

Територію навколо військової частини оточили, жителям рекомендували не виходити з будинків і перебувати в приміщеннях без вікон. Детонація боєприпасів триває.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Дивіться відео - у РФ підірвали склад боєприпасів:

/ Скріншот

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 21 червня в селі Воронцовка Краснодарського краю РФ сталися вибухи. Прилетіло в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ.

У суботу, 22 червня, у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи, "прилетіло" в кілька баз російських окупантів. Крім бази в Маріуполі, також вдарили по полігону біля селища Старий Крим і базуванню загарбників біля військкомату в селищі Нікольське. Пошкоджено до п'яти одиниць ворожої техніки та ППО.

Як повідомляв Главред, у Бєлгородській області селище Дубове потрапило під обстріл. Ймовірно, через обстріл могла бути знищена пускова установка системи ППО "Панцир-С".

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