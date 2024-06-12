У Криму прогриміли вибухи в багатьох містах: може бути уражена ЗРК С-400

Вночі вибухи лунали у п’яти містах тимчасово окупованого Криму.

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У Криму прогриміли вибухи в багатьох містах/ колаж: Главред, фото: скрін

У ніч на середу, 12 червня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх було чутно у багатьох містах. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Спершу повідомлялося, що вибули було чути у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Чорноморському, Красноперекопську, Саках та Армянську. Пізніше у пабліку уточнили, що вибухи були в п’яти містах Криму, а в решті районів півострова просто чули звук від них.

Зазначається, що перші вибухи пролунали у Севастополі – це сталося близько 02:47. Далі о 02:50 вони лунали у Євпаторії, Саках та Красноперекопську.

відео дня

При цьому у пабліку повідомляють, що атака по всьому Криму закінчилася за 8-10 хвилин. Але пізніше – близько 4 години ранку – прогриміли також один-два вибухи в Армянську.

Джерело Telegram-каналу "Кримський вітер" повідомило про можливе ураження/пошкодження ЗРК С-400 під Севастополем, попередивши, що дана інформація потребує підтвердження.

Вибухи в Криму/ скрін

Дивіться відео вибухів у Криму:

С-400 "Тріумф" - що про нього відомо С-400 "Тріумф" - це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної й тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, установників перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Зазначимо, що ці системи росіяни застосовують не лише як протиповітряну оборону, а й для обстрілів України. Оскільки C-400 не призначені для наземних ударів, вони надзвичайно неточні та руйнівні.

Вибухи у Криму – останні новини

10 червня повідомлялося, що внаслідок удару ATACMS по Криму було підірвано ЗРК С-300 РФ, були "двохсоті" і поранені. Атаку по цілях РФ у Криму було здійснено, як мінімум, 10 ракетами ATACMS, жодної з них не було збито.

Також повідомлялося, що пожежу на позиціях С-300 в Криму зафіксував супутник. За даними Генштабу, жодна з наших випущених ракет не була перехоплена російською ППО.

Після цього у ЗСУ розкрили наслідки для росіян удару по ЗРК С-300 у Криму. Дмитро Плетенчук прокоментував нещодавній удар по трьох великих системах російської ППО.

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