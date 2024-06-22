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У Маріуполі потужні "прильоти" по базуванню ворога: уражено техніку та ППО

Руслана Заклінська
22 червня 2024, 16:28
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Окрім бази у Маріуполі, також вдарили по полігону біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.
У Маріуполі потужні 'прильоти' по базуванню ворога: уражено техніку та ППО
У окупованому Маріуполі "прильоти" по базах росіян / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

У суботу, 22 червня, в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Внаслідок "прильоту" пошкоджено кілька баз російських окупантів. Про це повідомила Маріупольська міськрада.

"У Маріуполі гучно! Окупанти повідомляють про балістику у напрямку міста та роботу ППО. У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста", - зазначили у повідомленні.

Також загарбники пишуть про нібито збиття ракет поблизу міста та в районі селища Нікольське. Однак місцеві розповідають, що чули потужний вибух. Крім цього, у Маріуполі видніється стовп чорного диму.

відео дня

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті два влучання по місцях базування ворога.

"Два влучання в базування окупантів та ППО в аеропорту Маріуполя. Попередньо пошкожено до 5 одиниць техники... Друге місце - полігон на північному-заході в напряму с. Старий Крим. Результати уточнюємо. Кращий день червня 2024. Просто кращий", - написав Андрющенко.

Згодом він додав, що вдарили по базуванню окупантів у фермі за приміщенням військомату в селі Нікольске, там виникла пожежа.

"На фермі базувався підрозділ окупантів. Перші "буханки" чи то з пораненими чи то з пакетами вже виїхали в бік Волновахи", - зазначив Андрющенко.

Маріупольська міськрада підтвердила, що внаслідок обстрілів, в окупованому місті було влучання по базуванню російских загарбників. Пошкоджено до п'яти одиниць ворожої техніки, а також ППО.

"Крім того, є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське", - додали у міськраді.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удар по Росії - прильоти у окупантів

Нагадаємо, в ніч на 21 червня у селі Воронцовка Краснодарського краю РФ сталися вибухи. Прилетіло в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ.

Також в ніч на 20 червня Сили оборони України атакували дронами нафтобазу в російській Адигеї. Унаслідок атаки значні пошкодження отримали будівлі нафтобази в селищі Енем, що належить компанії "Лукойл Югнефтепродукт". Супутникові знімки показують зруйновану будівлю та пошкоджений ангар.

Як повідомляв Главред, 21 червня місто Єйськ у Краснодарському краї РФ, де розташований військовий аеродром, зазнало масової атаки дронів, що спричинило потужну пожежу. Вибухи було чути також у Краснодарі, Сіверському районі, Енемі в Адигеї та Волгограді.

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