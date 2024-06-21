У Краснодарському краї РФ приліт: уражена казарма військової частини ППО під Єйськом

Внаслідок ураження військового об’єкта російських окупантів дев’ятеро осіб поранені.

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Була уражена казарма військової частини ППО під Єйськом/ колаж: Главред, фото: скрін

У селі Воронцовка Краснодарського краю країни-агресорки Росії в ніч на п’ятницю, 21 червня, прогриміли вибухи. За попередніми даними, був приліт в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ (в/ч 33859).

Внаслідок прильоту є поранені серед російських окупантів. Як повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, під час прильоту поранення отримали дев’ятеро осіб.

При цьому зазначається, нібито військовий об'єкт російських загарбників уразила невстановлена ракета.

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"Будівлю казарми пошкоджено, поранено дев'ятьох російських військовослужбовців... Ні місцева влада, ні міноборони про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили", – зазначили автори посту.

У Міноборони країни-агресорки Росії при цьому зазначали, нібито протиповітряна оборона Краснодарського краю у ніч на 21 червня відбила атаку 43 дронів.

Вибухи в Краснодарському краї РФ/ скрін

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ – на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

Вибухи в РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що російська ППО перестаралась – окупанти втратили ще один вертоліт. Під час нічної атаки на Краснодарський край РФ російська ППО збила свій вертоліт. Російський КА-29 окупанти підняли в небо для протидії українським безекіпажним катерам (БЕК), по ньому вдарила одна із систем "Панцир". Ймовірно, загинули четверо окупантів.

Також раніше повідомлялося, що в Адигеї горіли будівлі та ангар – з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки. В ніч на 20 червня Сили оборони України атакували дронами нафтобазу в російській Адигеї. Внаслідок атаки значні пошкодження отримали будівлі нафтобази.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати. У Росії не вистачає техніки, тому окупанти беруть ту, якій по 50-60 років. Але економічних перспектив у РФ стає все менше, тому і менше можливостей воювати.

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