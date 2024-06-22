Потужні вибухи у Бєлгородській області: у Мережі повідомили про удар по системі ППО РФ

Російську установку було уражено касетним боєприпасом, пишуть у Мережі.

https://glavred.net/world/moshchnye-vzryvy-y-belgorodskoy-oblasti-v-seti-soobshchili-ob-udare-po-sisteme-pvo-rf-10575050.html Посилання скопійоване

У Бєлгородській області вразили комплекс Панцир С / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

У Бєлгородській області під обстріл потрапило селище Дубове, унаслідок чого могла бути знищена пускова установка системи ППО "Панцир-С".

Як пише Нова газета Європа, удар припав на район поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода.

В одному з відео жіночий голос за кадром говорить: "Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети".

відео дня

Крім цього, провоенний телеграм-канал "lpr 1" написав повідомлення: "Дубове. Пацани живі". Видання "Пепел" повідомило, що ЗСУ уразили пускову установку "Панцир-С". Удар, як стверджується, було завдано касетним боєприпасом. Через загоряння в районі влучання перекрито дорогу.

Уточнюється, що внаслідок ударів було пошкоджено дахи двох приватних будинків і 17 автомобілів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше під Бєлгородом прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти знову потрапили під "роздачу".

Раніше повідомлялося про те, що в РФ скиглили через масову атаку дронів - у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомба. Дрони були помічені в Ростовській, Воронезькій і Курській областях. У місті Морозовськ міг бути атакований аеродром, де дислокуються Су-34 і Су-24.

Як повідомлялося раніше, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар раніше сказав, по яких об'єктах у РФ треба бити. Удари по російських НПЗ дають позитивний результат, але для того, щоб завдати окупантам найбільшої шкоди, потрібно бити по інших об'єктах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред