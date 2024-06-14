У РФ скиглять через масову атаку дронів: у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомба

Дрони були помічені у Ростовській, Воронезькій і Курській областях. У місті Морозівськ міг бути атакований аеродром, де дислокуються Су-34 та Су-24.

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У РФ скиглять через масову атаку дронів, а в Шебекіно впала авіабомба/ колаж: Главред, фото: скрін

Країну-агресорку Росію у ніч на п’ятницю, 14 червня, масовано атакували дрони. За повідомленнями місцевих пабліків, безпілотники помітили у Ростовській, Воронезькій і Курській областях.

У російському місті Морозівськ Ростовської області вночі лунали вибухи, після чого сталася пожежа і зникла електроенергія. Губернатор Ростовської області заявив, що було порушене електропостачання у кількох населених пунктах Морозівського району через атаку дронів.

При цьому російські Telegram-канали пишуть, що була здійснена атака на аеродром у Морозівську, де дислокуються літаки російських окупантів Су-34 і Су-24, які беруть участь в атаках на Україну.

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На атаку дронів також скаржилися у Воронезькій області країни-агресорки Росії. Як повідомляється у місцевих пабліках, там стався удар по нафтобазі. Місцевий губернатор Гусєв каже, що були пошкоджені резервуари з паливом у Ліскінському районі області, але при цьому зазначає, нібито "займання не допущено, постраждалих немає". У той же час російські Telegram-канали пишуть, що на НПЗ сталася пожежа.

Про атаку безпілотників також повідомляли у Курській області Росії. У мережі з’явилися кадри з вибухами. Місцева влада каже, нібито вдалося збити 5 дронів літакового типу.

У Білгородській області впала авіабомба

А поки в інших областях країни-агресорки Росії скаржилися на атаку дронів, у Шебекіно Білгородської області вночі "нештатно зійшла" 1500-кілограмова коригована авіабомба. Як повідомляють білгородські Тelegram-канали, вибух був потужним, у будинках мешканців Білгородщини винесло шибки.

Взрывы в РФ / скрин

Дивіться відео вибухів в РФ:

Вибухи в Росії та у Криму – останні новини

Раніше повідомлялося, що у Криму та в Росії прогриміли вибухи у ніч на 8 червня. Гучні вибухи вночі лунали у Балаклаві та Севастополі, зокрема у морі біля Стрілецької бухти. Неспокійно було і на території РФ – у Краснодарському краї.

Пізніше стало відомо, що 8 червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". Відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів. Це аеродром, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні. Унаслідок атаки безпілотника було суттєво пошкоджено щонайменше один бомбардувальник Ту-22М3, підтверджують російські пабліки. Ступінь пошкодження не уточнюють, однак зауважують, що на його ремонт може піти щонайменше півроку.

Також 9 червня під Бєлгородом пролунали потужні вибухи. Російські окупанти знову потрапили під "роздачу".

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