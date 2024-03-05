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У РФ сховали деякі дані: що придумав Путін через страх

Єлизавета Бельмас
5 березня 2024, 08:55
Режим диктатора в Росії докладає всіх зусиль до того, щоб уникнути витоку інформації про справжню кількість втрат держави на війні в Україні.
У РФ сховали деякі дані:
У РФ сховали деякі дані / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Уряд Російської Федерації придумав новий спосіб приховати число реальних втрат за перший рік вторгнення в Україну. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Згідно з даними аналітиків влада країни-агресора сховала дані про одержувачів соціальної підтримки в країні у 2022 році. Опозиціонери з редакції "Верстка" заявляють, що це також пов'язано з тим, що РФ хоче приховати і нездатність виплатити обіцяну соціальну допомогу незахищеним верствам населення.

Відомо, що частина даних, які приховали, містить інформацію, яка може викрити справжню кількість втрат Росії у війні проти України. Наприклад, показники про вдів військовослужбовців та поранених/покалічених громадян.

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Аналітики Інституту вивчення війни також припускають, що статистику сховали для того, щоб уникнути соціального тиску, який може виникнути, якщо будуть викриті російські втрати в Україні.

До того ж, Москва сховала дані соціальних служб за 2022 рік, щоб проблеми з наданням обіцяної соцпідтримки особам, які постраждали від першого року війни, не стали надбанням громадськості.

Втрати РФ в Україні

Як повідомляв Главред, у лютому поточного року середньодобова кількість російських втрат становила 983 людини на день, що є найвищим показником з початку повномасштабної агресії РФ, повідомляють у британській розвідці.

Також, на Таврійському напрямку всього за добу противник втратив у живій силі - 336 осіб (убитими і пораненими); в озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць (не враховуючи БпЛА).

До того ж, росія кинула на захоплення Авдіївки таку кількість підрозділів окупантів, яких би вистачило на захоплення одразу кількох подібних населених пунктів.

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війна в Україні диктаторські закони війна Росії та України
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