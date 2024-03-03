У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

РФ перейшла до масових і затяжних бойових дій, підкреслили в британській розвідці.

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У британській розвідці оцінили втрати РФ / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

У лютому поточного року середньодобова кількість російських втрат становила 983 людини на день, що є найвищим показником від початку повномасштабної агресії РФ, повідомляють у британській розвідці.

Це може свідчити про те, що РФ перейшла до масових і затяжних бойових дій, йдеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Середньодобова кількість російських втрат (убитих і поранених) в Україні впродовж лютого 2024 року була найвищою від початку війни і становила 983 особи на день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність Росії до масових і затяжних бойових дій", - сказано в повідомленні. відео дня

Зазначається, що "хоча з точки зору людських життів це дорогий захід, його результат посилив тиск на позиції України по всій лінії фронту".

Водночас у британській розвідці вказують, що втрати РФ під час війни в Україні, ймовірно, становили понад 355 тис. осіб убитими і пораненими.

/ @DefenceHQ

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екс-командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що головне досягнення України у війні з Росією - це співвідношення втрат. За його словами, коли Україна була в наступі, а Росія - в обороні, втрати окупантів були приблизно вдвічі-втричі більшими.

У вересні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що втрати серед Сил оборони менші, ніж у росіян, незважаючи на те, що ЗСУ йдуть у наступ.

У грудні 2022 року радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас він підкреслив, що втрати окупаційної армії набагато більші.

/ Главред

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