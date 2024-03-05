Росія завдала масованого удару 'Шахедами 'по Одещині: є влучання

Внаслідок масованої атаки дронів на Одещині зафіксовані влучання в рекреаційний об'єкт.

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Росія здійснила масований удар по Одещині / Колаж Главред, фото: mil.in.ua, скріншот із відео

В ніч на 5 березня російські окупанти завдали масованого удару по Одещині дронами типу "Shahed-131/136". Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Там зазначили, що росіяни знову вдались до злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси та передмістя, що створило серйозну загрозу для мирного населення та ускладнило роботу систем протиповітряної оборони.

"18 баражуючих снарядів були збиті. На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання але пожежу було оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні. відео дня

В Силах оборони півдня зазначили, що оздоровчий заклад не працює з моменту початку повномасштабного вторгнення. Також у рекреаційній зоні було зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом та господарськими спорудами.

"За попередніми даними постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.

У свіжому зведенні Генштабу зазначається, що російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено.

Офіційний Телеграм-канал Повітряних Сил ЗС України повідомляє про те, що безпілотники типу "Shahed" запускались із районів Балаклава – Крим.

Що відомо про БпЛА типу "SHAHED"/ Інфографіка Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні

У ніч на 25 лютого Росія завдала ракетно-дронового удару по території України. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про подробиці цієї атаки.

Рано вранці у четвер, 15 лютого, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по Україні.

15 лютого, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну за допомогою ракет різних типів. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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