ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

Українські захисники стримують ворожі атаки та проводять активні дії, наголосив Олександр Тарнавський.

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Олександр Тарнавський розповів про бої на Таврійському напрямку / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

На Таврійському напрямку за минулу добу противник завдав 22 авіаудари, 1 ракетний удар, провів 53 бойових зіткнення, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За його даними, противник також здійснив 1157 обстрілів і 130 ударів дронами-камікадзе.

"Наші захисники і захисниці стримують ворожі атаки і проводять активні дії на певних напрямках", - зазначив український воєначальник.

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Він уточнив, що загальні втрати ворога за минулу добу становлять: у живій силі - 336 осіб (убитими та пораненими); в озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць (не враховуючи БпЛА). Зокрема:

4 танки;

12 ББМ;

6 артсистем;

1 ПТРК;

4 засоби ППО;

10 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки;

нейтралізовано або збито 258 БпЛА різних типів;

3 склади боєприпасів;

2 важливих об'єкти росіян.

За останні дві доби взято в полон загалом 10 російських окупантів, додав Тарнавський.

Подробиці боїв на Таврійському напрямку

Як уточнили в ОСУВ Таврія, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку наші військові відбили 29 атак росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відновлюють позиції біля Авдіївки. Українські захисники виставляють додаткові вогневі позиції, спостережні пункти, повідомив Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати й надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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