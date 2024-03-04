'Це може тривати роками': експерт назвав причину високих втрат в армії Росії

Військовий експерт назвав головну причиту високих втрат серед особового складу в російській армії.

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Експерт назвав причину високих втрат в армії Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Американський військовий репортер Фредерік Плейтген, розповідаючи про свій останній візит на фронт, зазначив, що його найбільше вразило те, скільки загиблих російських військових навколо. Тоталітарний режим в Росії використовує людський ресурс в своїх імерських цілях. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

За його словами використання людського ресурсу РФ для проведення так званих "м'ясних штурмів" на фронті є складовою російської стратегії.

"Росія може без проблем покласти два-три мільйони росіян. Хто не раб, той або тікає з Росії, або починає мовчати. Два приклади: письменник Дмитро Биков, який змушений був утекти, і музикант Андрій Макаревич, людина зі стрижнем, характером, позицією, але тепер він мовчить", - зазначив Бадрак. відео дня

Крім того, за його словами виявилося, що в Росії є чимало пристосуванців сереж людей, які є лідерами громадської думки. І коли таких пристосуванців дуже багато, це стримує народ від виступу проти влади або чогось такого.

"Чому така стратегія Росії щодо полеглих, зрозуміло: коли багато загиблих, їхнім сім'ям не потрібно платити, якщо загиблі вважатимуться зниклими безвісти. Люди довго залишаються в цій категорії, це може тривати роками. А сім'ї мовчать, бо на них тиснуть", - наголошує військовий експерт.

Валентин Бадрак наголошує на тому, що так діє поліцейський тоталітарний режим, який використовує народ як витратний матеріал. Він робить висновок, що стратегія злочинного путінського режиму полягає в тому, щоб знищувати Україну і знищувати своїх же громадян, тому що для Кремля це нормально.

Втрати Росії за час повномасштабної війни проти України / Інфографіка: Главред

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти значно зменшили активність своїх повітряних сил на сході України через високі втрати. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, як це вплине на ситуацію на фронті.

У Росії наразі велика кількість керованих авіаційних бомб. Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що найефективнішим способом боротьби з цими бомбами є блокування тактичної авіації, яка їх постачає.

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак заявив, що Україна наразі не має можливості повернутися до кордонів 1991 року.

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