ЄС може перейти в "режим військової економіки": що сталося

Єврокомісія пропонує перевести оборонну промисловість ЄС на військові рейки.

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ЄС може перейти в "режим військової економіки" / колаж: Гларвед, фото: Flickr, 18 ОБрАА

Сьогодні, 5 березня, Єврокомісія висуне пропозицію Європейському Союзу щодо стимуляції оборонної промисловості для того, щоб перевести її в "режим військової економіки". Це може бути відповідь на вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.

За словами офіційних осіб ЄС, європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон представить пропозиції для стимуляції країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній. До того ж він хоче простимулювати допомогу таким компаніям у збільшенні промислових потужностей.

Бретон (у минулому генеральний директор французької компанії) також додав, що можливість президентства Трампа, який ставить під сумнів зобов'язання Вашингтона перед НАТО, зобов'язує саму Європу робити більше для свого захисту.

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"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки. У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результату виборів наших союзників кожні чотири роки", - заявив чиновник.

Військова економіка Згідно з даними Вікіпедії, Військова економіка - це галузь економіки держави, яка в широкому розумінні охоплює всі економічні питання військової справи, забезпечує оборонний (військовий) потенціал держави.

Допомога Україні

Як повідомляв Главред, США намагаються домогтися ухвалення великого пакета допомоги Україні без згоди спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це заявив республіканець Брайан Фіцпатрік, повідомляє Axios.

Також, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що затримки в наданні західної допомоги Україні в галузі безпеки, можуть зробити її енергетичну інфраструктуру більш вразливою до російських ударів.

До того ж, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що російський лідер Володимир Путін використовує нерішучість Конгресу США в ухваленні законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні. Очільник Кремля отримує вигоду від цієї ситуації, оскільки це впливає на ситуацію на передовій. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, 4 березня, передає Укрінформ.

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