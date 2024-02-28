Вистачило би на кілька міст: Жорін зробив заяву щодо втрат Росії в Авдіївці

Однак у ЗСУ свідомі того, що ворог на свої втрати не зважає.

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ЗСУ втратили Авдіївку, а росіяни розвивають наступ на Донецькому напрямку / колаж: Главред, фото: instagram/libkos, скріншот: deepstatemap

Росія кинула на захоплення Авдіївки таку кількість підрозділів окупантів, яких би вистачило на загарбання одразу кількох подібних населених пунктів.

А проте Росія не зважає на кількість втрат, оскільки має "ще дуже багато" ресурсу, розкрив деталі щодо масштабних втрат ворога у битві за це місто майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

"Кількості підрозділів РФ, які задіяли для взяття Авдіївки, насправді вистачило б для захоплення кількох подібних населених пунктів. Так, вони зазнали і продовжують зазнавати втрати у шаленій кількості, проте ресурсу мають ще дуже багато", - написав він. відео дня

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Жорін уточнив, що має на увазі під великими втратами росіян на Авдіївському напрямку.

"Щоб ви розуміли - за добу вони (росіяни - Главред) можуть привезти на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх розібʼють (неценз. - Главред), на наступну добу вони знову привозять таку ж кількість", - зауважив військовий.

Загарбання Авдіївки

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, після захоплення Авдіївки росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

"Тільки з вечора до 5-ї ранку було вісім (штурмових дій - ред.). Дуже страшного нічого немає. Фронт вирівнявся, і це наразі допомагає. Але все-таки у них - трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках", - сказав він.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога. Інститут вивчення війни попереджає, що російські окупанти, імовірно, повертають собі стратегічну ініціативу.

Висновки західних експертів, зокрема, підтверджуються майже одночасною втратою контролю ЗСУ над низкою населених пунктів, прилеглих до Авдіївки.

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