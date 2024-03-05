Масштабні вибухи в Криму: в ГУР підтвердили знищення корабля РФ 'Сергей Котов'

В ГУР підтвердили знищення російського патрульного катера "Сергей Котов" поблизу тимчасово окупованої Феодосії.

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В ГУР підтвердили знищення корабля РФ "Сергей Котов" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 5 березня жителі окупованого росією Криму повідомляли про вибухи. Зокрема, російські пропагандисти вказують на те, що Сили оборони України атакували об'єкти РФ в Керчі та Феодосії. Крім того, під удар могло потрапити і судно Чорноморського флоту Росії. Про це йдеться у повідомленнях російських пропагандистських Telegram-каналів.

Вони зазначають, що вибухи було чутно поблизу Кримського мосту, рух по якому наразі призупинено. Також повідомляється, що однією з можливих цілей атаки міг бути патрульний катер "Сергій Котов", який перебував біля Феодосії.

Російські так звані "воєнкори" не виключають версію про влучання в судно. За їхніми словами, атака була здійснена комбіновано: за допомогою повітряних безпілотників та "безекіпажних катерів", ймовірно, українських морських дронів.

відео дня

Водночас, згодом в ГУР підтвердили знищення корабля "Сергій Котов".

"Вибух був настільки сильний, що корабель знищений і про відновлення не може йти мова. Доля екіпажу уточнюється", - повідомили джерела OBOZ.UA у ГУР.

Дивіться відео удару по кораблю "Сергій Котов":

Скріншот

Український журналіст Денис Казанський у своєму Телеграм-каналі вказує на те, що екіпаж корабля міг складатись із 80 осіб.

"Вночі в районі Керчі як крок доброї волі пішов на дно російський патрульний корабель "Сергей Котов". Екіпаж корабля становив до 80 осіб, про його долю Z-канали поки не повідомляють", - написав він.

На знищення російського корабля в тимчасово окупованому Криму відреагував і глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Чорноморський флот рф - це символ окупації. Його не може бути в українському Криму", - зазначив він у своєму Телеграмі.

Що відомо про патрульні кораблі типу "Василь Биков" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Удари по кораблях Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 лютого Головне управління розвідки спільно з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищило великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту Росії.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення великого десантного корабля окупаційних військ Росії в Чорному морі на території окупованого Криму. Цей корабель був знищений бійцями ЗСУ разом з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Росіяни приховують втрати серед екіпажу затонулого великого десантного корабля "Цезар Куніков". Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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