У РФ відповіли на ультиматум НАТО через агресію проти Естонії

МЗС РФ через Марію Захарову назвало повідомлення про попередження "вигадкою", вкотре намагаючись спотворити реальність.

У МЗС РФ заявили, що не знають про жодні попередження Європи про винищувачі / Колаж: Главред, фото: aviation21.ru, МЗС РФ

Коротко:

НАТО готове збивати російські літаки в разі нових порушень повітряного простору

РФ виправдовувала свої дії "відповіддю на атаки в Криму"

Захарова назвала повідомлення про попередження "вигадкою"

Європейські дипломати попередили росіян, що збиватимуть літаки ЗС РФ у разі потреби. Про ухвалене рішення РФ попередили на закритій зустрічі в Москві, яка відбулася після порушення російськими винищувачами МіГ-31 повітряного простору Естонії.

Представники РФ, які були на зустрічі, навіть за умови конфіденційності розмов заперечували, що їхні літаки порушували повітряний простір Естонії, пише Bloomberg.

"Європейські дипломати попередили Кремль цього тижня, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору з повною силою, зокрема збиваючи російські літаки", - пише видання.

Зазначається, що зустріч у Москві була дуже "напруженою", а її наслідком, зокрема, стало те, що британські, французькі та німецькі посланці дійшли висновку, що порушення повітряного простору Естонії було навмисною тактикою і здійснювалося за наказом російських командирів.

Російські офіційні особи заявили, що вони не намагаються випробувати НАТО, а заліт російських дронів на територію Польщі назвали "помилковим".

"Відповідь" за Крим

У статті також зазначено, що під час переговорів російський дипломат повідомив європейцям, що вторгнення були відповіддю на українські атаки на Крим. Представники Кремля пояснили, що операції в Криму були б неможливими без підтримки НАТО, і, як результат, Росія вважає, що вона вже вступила в конфронтацію з європейськими країнами.

За словами чиновників, російська сторона робила докладні нотатки під час розмови, що змусило європейську делегацію припустити, що їм було доручено надати докладний звіт про позицію НАТО у вище командування.

Офіційна реакція Росії

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення в західних ЗМІ про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ у разі подальших нахабних порушень повітряного простору членів НАТО. Про це заявила прессекретар російського МЗС Марія Захарова, передає російське пропагандистське агенство ТАСС.

"Мені здається, що це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства", - заявила Захарова.

"Мені здається, це робиться навмисне і спеціально з метою зробити гучнішими заяви представників країн ЄС, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу навколо Росії і загалом майбутнього європейського континенту... Безперервно говорять про необхідність мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинувачуючи там у безпілотниках, кібератаках тощо", - додала прессекретар МЗС РФ.

Російські літаки над Естонією - головне

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там понад десять хвилин. Однак, сили НАТО не стали збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країни-члена Альянсу.

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами. Вона назвала дії російських військових літаків "надзвичайно небезпечною провокацією".

Представник НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить системну кампанію проти країн Заходу.

Зі свого боку, посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що в разі, якщо літаки НАТО зіб'ють російський військовий літак, це буде розцінено Кремлем як початок війни.

Навіщо Путін провокує НАТО: думка експерта

Диктатор РФ Володимир Путін хоче повернути Росії ту роль, яку відігравав Радянський Союз після закінчення Другої світової війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Вона нагадала ті умови, які Путін висував Заходу перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим паче не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - ідеться у повідомленні.

За її словами, поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

