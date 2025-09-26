"Котиться в пекло": Трамп жорстко розкритикував Росію і Путіна

Президент США зазначив, що війська РФ бомблять усе підряд, а територій захоплюють зовсім небагато.

Трамп заявив, що розчарований Путіним / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези Трампа:

Росія псує свою репутацію

Армія Путіна змогла завоювати дуже мало територій

Економіка РФ "котиться в пекло"

Росія завдає масованих ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, проте її територіальні завоювання залишаються мінімальними. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі він наголосив, що дії господаря Кремля Володимира Путіна призвели до значних людських жертв і руйнувань, але не наблизили кінець війни. За його словами, повільні темпи окупації шкодять репутації Росії, а її економіка "котиться в пекло".

"Я стежу за тим, що робить Росія, і я дуже незадоволений тим, що робить Росія і що робить Путін. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. І вони показують себе дуже погано, враховуючи, що поставили все на кін. Їхня економіка летить у пекло", - сказав президент США.

Трамп додав, що війна, розв'язана Кремлем, затягується і вже триває четвертий рік. Попри масовані обстріли, Москва змогла захопити дуже мало територій та навіть зазнала втрат.

"Вони бомблять усе підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді навіть втрачають. Тому, думаю, це дуже погано для репутації Росії", - заявив він.

Трамп наголосив, що "ця війна вже мала б закінчитися". На його переконання, якби це була війна США, то він би закінчив її "за один тиждень".

"Подивіться, що вони отримали. За останній місяць вони взяли зовсім мало, а ви повідомляєте про всі ці бомбардування, про всі ці дрони, 900 дронів, які заходять у певні райони, такі як Київ, за одну ніч. І при всьому цьому вони захопили дуже мало. Тому я дуже розчарований Путіним", - додав президент США.

Заява Трампа про кордони 1991 року - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС і НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Пізніше в інтерв'ю Fox News Зеленський прокоментував допис Трампа у Truth Social і заявив, що був трохи здивований позитивним тоном лідера США. Однак, за його словами, це дає сигнал про готовність Америки підтримувати Україну до кінця війни.

Зеленський також вважає, що Трамп, імовірно, змінив позицію щодо України. Глава Білого дому розуміє, що Київ на може обмінятися територіями з країною-агресором Росією.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зміну риторики президента США щодо війни Росії проти України зумовили кілька чинників. Серед них - брехливі заяви та дії Володимира Путіна, спрямовані на дискредитацію та приниження США.

Що насправді стоїть за заявами Трампа: думка експерта

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков вважає, що Трамп намагається відійти від процесу врегулювання війни Росії проти України та перекласти відповідальність на Європу.

"Трамп тепер слухає "іншу сторону" - Володимира Зеленського. Від нього він почув і транслював назовні оцінки щодо готовності повернення до кордонів України 1991 року "і навіть більше". Тобто що ми нібито будемо захоплювати Таганрог, Кубань згідно з історичними картами. Тобто його позиції полягали в транслюванні міфічних російських наративів. Так само, як і українських. Насправді те, що збирається робити Трамп, - це поступове відсторонення від процесу", - сказав Кочетков Главреду.

На думку аналітика, Трамп демонструє бажання відійти від процесу.

"Якщо проблема не вирішується, він просто перекладає її на когось іншого - наприклад, на Європу. Виходить: "Це війна Європи, ось нехай Європа і займається", - додав Кочетков.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

