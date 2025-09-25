Рус
Пентагон терміново скликає генералів з усього світу: до чого готуються США

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2025, 23:26
Міністр оборони скликає сотні американських генералів на екстрену нараду наступного тижня.
Міністр оборони США Піт Хегсет раптово вирішив зібрати сотні американських генералів на екстрену нараду. Директива була спрямована практично всім вищим командирам армії США по всьому світу. Про це повідомляє The Washington Post.

Причина таких зборів поки що невідома. Однак зазначається, що генерали зберуться на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня.

Цей наказ стосується всіх старших офіцерів зі званням бригадного генерала і вище. Також мають бути присутніми старші підлеглі прапорщики. За даними джерел, на зборах будуть старші командири і високопоставлені військові керівники, які перебувають у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Люди дуже тривожаться. Вони не розуміють, що це означає", - зазначив один зі співрозмовників журналістів.

Видання також додало, що ці накази було віддано на тлі ініційованих Хегсетом реформ, серед яких скорочення кількості генералів на 20%, звільнення старших керівників без пояснення причин і високопрофільний наказ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп віддав терміновий наказ Пентагону після заяви про змову РФ з Китаєм. Він доручив Міністерству оборони готуватися до масштабної перебудови армії. За його словами, "нестача американського лідерства і сили" призвела до небезпечного зближення Росії та Китаю.

Атаки РФ на НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія продовжує систематично порушувати повітряний простір країн НАТО. Дрони вже проникали в Польщу і Румунію, а літаки МіГ-31 і вертоліт Мі-8 - в Естонію. Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, що за всіма цими випадками стоїть розвідувальна діяльність Кремля.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ. Також у РФ нібито проти створення безпольотної зони над Україною.

Крім того, колишній віце-президент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресор Росія може напасти на одну з країн НАТО.

Читайте також:

Про персону: Піт Гегсет

Пітер Браян Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія.

Політичний коментатор Fox News з 2014 року і співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 до 2024 року, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom і Concerned Veterans for America.

Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього призначили Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) і "Війна з воїнами" (2024).

12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Пентагон вторгнення Росії
Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

