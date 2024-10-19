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Росіяни постійно посилюються: експерт розкрив, коли може закінчитись наступ РФ

Юлія Закрепа
19 жовтня 2024, 23:30оновлено 20 жовтня, 00:09
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Дмитро Жмайло заявив, що у противника більше ресурсів і людей, яких вони не жаліють.
Росіяни постійно посилюються: експерт розкрив, коли може закінчитись наступ РФ
Коли зупиниться наступ РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло дав прогноз, коли зупиниться наступальна кампанія країни-агресорки Росії, адже веде наступ із жовтня минулого року.

"Для того, щоб зупинити наступ росіян, нам потрібно, щоб західні партнери надали нам достатню кількість далекобійної зброї та скасували усі обмеження на її використання. Проблема полягає у тому, що російські війська на передовій отримують все необхідне з території РФ - логістика працює. У противника більше ресурсів і людей, яких вони не жаліють. Росіяни постійно посилюються, тому що в них є така можливість. Якщо ми зруйнуємо логістику, тоді можна порушити цей наступ", - розповів Жмайло.

Україна серйозно тисне на партнерів, тому що далекобійність - одна із соломин, за які ми намагаємося вхопитися, щоб переломити ситуацію нестандартними асиметричними кроками, вважає військовий експерт. Він також вважає, що кожен українець повинен це підтримувати, бо без такої зброї в нас мало зупинити навіть просування росіян на 300-500 метрів.

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"З 2022 року нам дійсно дали багато озброєнь. Утім, за жодним із видів ми навіть не наблизилися до паритету з росіянами. Зараз ми радіємо, що по снарядах, якщо все буде добре, дійдемо з противником до співвідношення 1:3 на його користь", - додав він.

Ситуація на фронті - наступ Росії

Нагадаємо, що з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФ. На початку своєї операції на півночі Харківщини російські окупанти хотіли з'єднати два напрямки і зробити єдиний Куп'янсько-Харківський напрямок. Поки росіяни на півночі більше зайняті Курською областю.

Дмитро Жмайло заявив, що росіяни можуть піти в обхід Куп'янська. Росіяни продовжують рухатися, але на тиждень захоплюють від 100-200 до 500 метрів територій. Останніми днями швидких просувань з їхнього боку ми вже не бачимо. У них є два пріоритетних напрямки, тому сили розтягуються.

Стало відомо напрямок нового штурму РФ. Експерт пояснив, що просуванням до Сенькового росіяни "вбили клин" на півдні й знайшли щілину, де змогли просунутися. Ворог зосередиться на ліквідації північного плацдарму на схід від Оскола і намагатиметься підійти ближче до Куп'янська.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

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