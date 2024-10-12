Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

В ніч на 12 жовтня сили оборони України завдали удару по нафтобазі, де зберігались паливно-мастильні матеріали для російської армії. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що українські військові атакували складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Ровеньків на тимчасово окупованій території Луганської області. На базі зберігалася нафта та нафтопродукти, що постачалися, зокрема, для російської армії.
"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.відео дня
Генштаб підкреслив, що операцію успішно виконали сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони.
Крім того, військові відзначили, що це не перший випадок ураження цієї нафтобази українською зброєю.
"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде…", - резюмували в Генштабі.
Що слід знати про Ровеньки?
Ровеньки розташовані у глибокому тилу - до лінії фронту близько 110 км.
З травня 2014 року місто перебуває під контролем російських окупантів, які оголосили на Луганщині "квазіреспубліку". Згідно з даними 2017 року, населення міста складало близько 46,7 тисячі осіб, а площа міста становить 21,7 квадратних кілометри.
Удари по російських нафтобазах - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 жовтня на тимчасово окупованій території Луганської області, в місті Ровеньки, імовірно спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Місцеві Telegram-канали повідомляли про атаку дронів.
Крім того, у ніч на 7 жовтня Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в Феодосії, окупованому Криму, спричинивши пожежу на базі, що постачає паливо для російської армії.
Пожежа на терміналі не вщухає вже п'ять днів, а резервуари з паливом продовжують вибухати, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
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