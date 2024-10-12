Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази із ППМ, які, зокрема, призначались для російської армії, результати ураження уточнюються.

https://glavred.net/ukraine/uspeshnaya-operaciya-v-genshtabe-vsu-raskryli-detali-udara-po-neftebaze-na-luganshchine-10604657.html Посилання скопійоване

Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу РФ триває / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В ніч на 12 жовтня сили оборони України завдали удару по нафтобазі, де зберігались паливно-мастильні матеріали для російської армії. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що українські військові атакували складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Ровеньків на тимчасово окупованій території Луганської області. На базі зберігалася нафта та нафтопродукти, що постачалися, зокрема, для російської армії.

"На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні. відео дня

Генштаб підкреслив, що операцію успішно виконали сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони.

Крім того, військові відзначили, що це не перший випадок ураження цієї нафтобази українською зброєю.

"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде…", - резюмували в Генштабі.

Розташування НПЗ на території Росії / Інфографіка: Главред

Що слід знати про Ровеньки? Ровеньки розташовані у глибокому тилу - до лінії фронту близько 110 км. З травня 2014 року місто перебуває під контролем російських окупантів, які оголосили на Луганщині "квазіреспубліку". Згідно з даними 2017 року, населення міста складало близько 46,7 тисячі осіб, а площа міста становить 21,7 квадратних кілометри.

Удари по російських нафтобазах - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 жовтня на тимчасово окупованій території Луганської області, в місті Ровеньки, імовірно спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Місцеві Telegram-канали повідомляли про атаку дронів.

Крім того, у ніч на 7 жовтня Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в Феодосії, окупованому Криму, спричинивши пожежу на базі, що постачає паливо для російської армії.

Пожежа на терміналі не вщухає вже п'ять днів, а резервуари з паливом продовжують вибухати, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред