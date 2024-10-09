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Там були боєприпаси з КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині

Марія Николишин
9 жовтня 2024, 12:19
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Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для РФ.
Там були боєприпаси з КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині
Удар по арсеналу РФ в Брянській області / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що за наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

"Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються", - йдеться в повідомленні.

відео дня

В Генштабі також додали, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках.

Вибухи в Брянській області РФ - відео:

Там були боєприпаси з КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня у двох областях країни-агресора РФ було голосно - у Брянській області та Краснодарському краї прогриміли вибухи. Повідомлялось, що дрони підпалили 67-й арсенал ГРАУ.

В ніч на 7 жовтня Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал в Феодосії у тимчасово окупованому Криму.

Кім того, раніше, українські дрони, ймовірно, уразили рідкісні авіаційні боєприпаси або дефіцитне обладнання на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

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