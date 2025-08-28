Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС - відповідь 'Мадяра' й реакція Зеленського

Міністр закордонних справ Угорщини оголосив заборону на в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони командувачу Сил безпілотних систем України.

Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншо з відео

Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони

Президент Зеленський назвав рішення обурливим

Бровді відповів, що санкції - "дивний гумор " Будапешта й угорська влада причетна до примноження "кривавих грошей"

Угорщина заборонила в’їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді з позивним "Мадяр", який є етнічним угорцем. Причиною заборони є атака на нафтопровід "Дружба". Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

У своєму відеозверненні Сіярто назвав удари українських дронів по нафтопроводу "Дружба" "нападом на суверенітет Угорщини". Саме через це, за його словами, командиру українського військового підрозділу заборонено в’їзд не лише до Угорщини, а й до всіх країн Шенгенської зони.

"Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси, будемо захищати безпеку енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків", - сказав Сіярто.

Відповідь Роберта Бровді

Роберт Бровді родом із Закарпатської області та має угорське походження. Сам "Мадяр" у Telegram назвав заборону "дивним гумором Будапешта" і заявив, що угорські звинувачення щодо загрози суверенітету країни - це популізм.

"Запхайте в ... (неценз. - Главред), пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я-українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете (неценз. - Главред)", - заявив Бровді.

"Мадяр" також висміяв погрози щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони й підкреслив, що глава МЗС Угорщини Петера Сіярто "захищає не суверенітет Угорщини, а власні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною", котру купують у РФ.

"Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо", - наголосив "Мадяр".

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на дії угорської влади. Він підкреслив, що таке рішення може викликати лише обурення, адже мова йде про українського військового командира, який є етнічним угорцем та громадянином України й захищає свою державу від російської агресії.

"Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що Україна позитивно сприйняла всі пропозиції щодо припинення вогню та дипломатії, тоді як Росія їх відкинула. Глава держави також зазначив, що Україна досі не отримала від Угорщини жодного співчуття й справедливої реакції.

"Тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини. Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - підкреслив він.

Президент доручив Міністерству закордонних справ України з’ясувати всі обставини та реагувати відповідно.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Як удари по "Дружбі" впливають на РФ

За словами експерта із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, хоча удари по магістралі відчутно впливають на роботу окремих ділянок і знижують ефективність транспортних потоків, вони не стануть критичними для російських доходів від експорту нафти.

Ситуація сьогодні відрізняється від початку 2000-х років, коли "Дружба" була ключовим каналом експорту для Росії. Гончар зазначив, що зараз країна має інші маршрути й альтернативні канали постачання нафти, тому повна економічна блокада через пошкодження цієї магістралі малоймовірна.

"У будь-якому випадку це для Росії дуже чутливо. Але щоб стало по-справжньому критично - потрібно було б рознести в пух і прах їхні головні експортні термінали: у Приморську, в Усть-Лузі та Новоросійську. От тоді був би справжній "гаплик", - наголосив експерт у коментарі Главреду.

Удар по нафтопроводу "Дружба" - новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Удар зупинив перекачування нафти магістральним трубопроводом "Дружба".

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба". Він назвав атаку "недружнім жестом". У відповідь Трамп заявив, що розлючений почутим, та назвав Орбана "великим другом".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав зупинку "Дружби" загрозою енергетичній безпеці країни та, на його думку, є спробою втягнути Будапешт у війну.

Зеленський під час пресконференції з прем’єром Канади заявив, що існування нафтопроводу "Дружба" залежить від позиції Будапешта. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Сійярто звинуватив президента України у погрозах і закликав припинити атаки на енергетичну безпеку країни.

Як повідомляв Главред, згодом й Орбан звинуватив Володимира Зеленського у "погрозах" та заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов’язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" із позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, наголосивши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу та погроз".

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

