У Пентагоні пояснили, чому не збиватимуть російські ракети над Україною

За словами Сінгх, систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі розміщувати не збираються.

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Сабріна Сінгх озвучила позицію щодо розміщення THAAD у Європі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

США не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі, щоб перехоплювати російські ракети над західними регіонами України. Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, причина цього в тому, що війни в Ізраїлі та в Україні відрізняються за своєю суттю.

"Це різні війни, різні регіони і зобов'язання перед Ізраїлем та Україною різні", - сказала Сінгх на брифінгу.

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Представниця Міноборони США додала, що оборонне відомство та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль та Україну в забезпеченні різних необхідних для них оборонних потреб.

Вона зазначила, що президент США Джо Байден "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", і наголосила на важливості співпраці з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.

Хто така Сабріна Сінгх? Сабріна Сінгх - перший чиновник індійського походження в США, який обійняв пост прес-секретаря кандидата у віце-президенти. Завдяки вмінню приймати рішення та діяти самостійно у зоні своєї компетенції, дівчина отримала посаду помічника Джона Кірбі, відповідаючи за зв'язки з громадськістю від імені Пентагону, пише Вікіпедія.

Чи буде Польща збивати російські ракети

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польським військовим важко визначити, чи не цивільний це об'єкт у повітряному просторі країни. Тому в питанні збивання ймовірних російських ракет чи дронів союзники Варшави радять проявляти стриманість.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща могла б збивати російські ракети, що летять по Україні, в тому разі, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.

МЗС Польщі назвало слова Сікорського про необхідність збивати російські ракети над Україною його "особистою думкою".

Що таке система THAAD THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності. У комплексі THAAD застосовано так звану концепцію "кінетичного перехоплення" - для ураження цілі використовують лише кінетичну енергію апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Завдяки цьому комплекс має бути істотно ефективнішим порівняно із застарілими балістичними ракетами. Комплекс виробляє компанія Lockheed Martin Missiles and Space.

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