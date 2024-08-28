Польща не може збивати російські дрони: Туск видав дивну заяву

Наразі в Польщі згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу.

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Чому Польща не може збивати російські дрони / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОПУ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польським військовим важко визначити чи це не цивільний об’єкт у повітряному просторі країни. Тому у питанні збиття імовірних російських ракет чи дронів союзники Варшави радять виявляти стриманість.

За його словами, наразі в Польщі згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач генерал Мацей Кліщ, передає Rzeczpospolita.

Однак сам Туск "відкритий" до можливої зміни правил у такому випадку, "і ми можемо змінити правила якнайшвидше", уточнивши, що "проблема зі збитими літаками часто має іншу природу".

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"Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт. Чи це не літак, що заблукав", - сказав він.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Туск також сказав, що "наші союзники рекомендують певну стриманість", коли мова йде про стрілянину по непізнаних повітряних об'єктах, "якщо немає загрози, якщо це не агресія".

"Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося в більшій безпеці", - зауважив він.

Нагадаємо, що Туск видав заяву про обстріл через російську ракету, яка впала під польським кордоном. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що одна із російських ракет впала на українській території за 15 км від кордону з Польщею.

Міністр нацоборони Польщі заявив, що НАТО не хоче, щоб Варшава закрила небо України. НАТО дало скептичну оцінку рішенню Варшави збивати у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО.

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