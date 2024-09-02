У Польщі відхрестилися від слів свого ж міністра про збиття ракет РФ

Польща не буде збивати російські ракети над Україною - немає одностайної думки / Колаж Главреда. Фото: скріншот Google Maps, КМДА

МЗС Польщі назвало слова свого очільника Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети над Україною його "особистою думкою", пише Укрінформ, цитуючи речника відомства Павла Вронського.

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", — сказав він.

Вронський додав, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

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"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - додав речник МЗС.

Збиття ракет РФ - позиція Польщі

2 вересня у розмові FT міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети до того, як вони увійдуть в їхній повітряний простір.

Перехоплення ракет РФ над територією України необхідне, щоб убезпечити польських громадян, додав міністр.

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Раніше польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі. Про розробку відповідного механізму ішлося на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Варшаві, 8 липня.

Зеленський, своєю чергою, відповів, що цей пункт міститься у підписаних з Польщею спеціальних домовленостях. Однак який саме формат матиме цей механізм — не уточнив.

Глава МО Польщі Владислав Косіняк-Камиш потім зауважив, що це не відбудеться, оскільки у Варшаві немає з цього приводу одностайної думки. У США ідею президента Володимира Зеленського та польського премʼєра Дональда Туска теж не підтримали.

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Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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