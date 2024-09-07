Польща здатна збивати ракети РФ, але за однієї умови: у МЗС зробили заяву

У Варшави можуть бути свої червоні лінії щодо військових дій російських окупантів проти української держави, і поляки можуть ухвалити певні рішення.

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Польща могла б збити російські ракети, якби окупанти цілилися в Чорнобильську АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook/usovant

Польща могла б збивати російські ракети, які летять по Україні, в тому разі, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

В інтерв'ю BBC у нього запитали про "червоні лінії" Варшави щодо ведення військових дій РФ проти України. І дипломат назвав умову відповіді поляків в українському повітряному просторі.

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"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - зазначив Сікорський.

У відповідь ведуча поставила наступне запитання: "Тобто ви кажете, що можете уявити собі час, коли важка техніка в Польщі збиватиме боєприпаси на території України, які не перетнули ваш кордон?".

А політик відповів таким чином.

"Це моя особиста точка зору, що юридично в нас було б право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювалося", - наголосив Радослав Сікорський.

Чи буде Польща збивати російські ракети - головні новини:

Раніше Радослав Сікорський говорив, що Польща і сусідні країни повинні збивати російські ракети ще до того, як вони потраплять у їхній повітряний простір. Це потрібно для забезпечення безпеки своїх громадян.

Утім, пізніше представник польського МЗС Павел Вронський спростував слова Сікорського. За його словами, риторика Сікорського - особиста думка міністра.

Пізніше польський прем'єр Дональд Туск розповів, чому Польща не збиває ракети РФ. Він стверджує, що для збиття об'єкта потрібно його спочатку детально вивчити.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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