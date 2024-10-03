Україну обстрілюють ракети з іноземними деталями: Буданов дорікнув Заходу

Захід щоразу "відводить очі", коли мова йде про постачання іноземних компонентів для російських ракет.

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РФ використовує західні деталі у своїх ракетах/ Коллаж: Главред, Фото: ГУР, mil.ru

Росія продовжує використовувати західні технології для виробництва своєї зброї, зокрема в ракетах і безпілотниках, які щодня завдають ударів по Україні. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі Bloomberg.

"Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони повні західних компонентів... Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимось посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до Росії у величезних обсягах", - підкреслив він.

За словами Кирила Буданова, ракети із західними компонентами не відправляються із заводів на склади, "вони відправляються прямо в передові частини, які запускають їх по Україні".

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Начальник ГУР додає, що існує лише один спосіб заблокувати можливості Кремля щодо обстрілу української території – це зупинити потік напівпровідників до Росії, проте цього не відбувається.

"Всі відводять очі від того, що відбувається", – підкреслив Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Удари вглиб Росії західною зброєю

Поки західні компанії активно постачають деталі до ракет у РФ, Україна досі чекає на зелене світло щодо ударів далекобійною зброєю вглиб Росії.

Нагадаємо, генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що через постійний російський терор українського населення цей дозвіл повинен бути наданий якомога швидше.

У виданні Bloomberg раніше вказували, що партнери України хочуть зрозуміти, чого прагне досягти Київ, перш ніж дозволити використовувати свою зброю для ударів по території РФ.

Водночас новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю по цілях у країні-агресорці Росії обговорять на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня.

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