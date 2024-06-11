Бійка з "медиками" у ТЦК Одеси: у військкоматі озвучили свою версію

За свідченнями представників ТЦК, бійку спровокували особи у цивільному.

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Новини Одеси - біля ТЦК спалахнула бійка / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Причиною бійки на території Територіального центру комплектування Одеси слугувало затримання місцевого мешканця співробітниками ТЦК, бо той відмовився предʼявляти паспорт і військовий квиток, ідеться у поясненні одеського ТЦК у Facebook.

Зауважується, що чоловіка затримали після спроби перевірити у нього документи. Вже у будівлі ТЦК представники військкомату уточнювали його облікові дані як військовозобовʼязаного.

Невдовзі під будівлю зʼїхалася "група людей у медичному одязі на автомобілі "швидкої".

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За словами представників ТЦК, вони стверджували, що приїхали на виклик раніше затриманого чоловіка і наполягали на його госпіталізації. Документи, які засвідчували би їхню приналежність до системи МОЗ, чоловіки відмовилися.

"Через це у військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії", - ідеться у повідомленні.

Тому представники ТЦК викликали на місце події поліцію. Однак правоохоронцям чоловіки у медичних формах теж відмовилися показувати документи, тому їх затримали.

Затримані зателефонували на лінію 103 і заявили про буцімто "силове утримання представників екстреної служби".

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Відзняті відео одразу опублікували на проросійських помийках.

"На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку", - вказують у ТЦК.

В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.

Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

Новини Одеси - що відомо про бійку

Як писав Главред, у центрі Одеси сталася бійка за участю чоловіків у медичній та військовій формах. Відео опублікували у місцевих проросійських пабліках 11 червня.

На відео видно, як чоловіки у формі бригади швидкої допомоги спершу розпилюють у людей у військовій формі перцеві балончики, а потім спалахує кулачний бій за участю, ймовірно, працівників ТЦК.

Одного з медиків поклали на землю і завдали кілька ударів.

На кадрах також продемонстровано, як на одного з працівників ТЦК накидаються з кийком з-за спини, в цей момент підбігає чоловік у формі медика і теж завдає удару ногою по тілу військового.

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